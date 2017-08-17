クラロワでは、さまざまなデッキを組むことができます。

では、アリーナ全体で今一番使われているのはどんなデッキなんでしょう？

その答えを予想し、みごと正解した人には、抽選で10名に1000エメラルドをプレゼントするキャンペーンを実施しました。

キャンペーンは終わってしまいましたが、ぜひ予想してみてくださいね。





全アリーナで今一番使われているデッキは次のうちどれ！？

A.枯渇ホグデッキ

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複数ユニットで相手の呪文とエリクサーを枯渇させつつ、ホグライダーで攻め込むデッキです。





B.ラヴァルデッキ

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ラヴァハウンドとエアバルーンを組み合わせて攻める、飛行ユニット多めのデッキです。





C.ジャイアントデッキ

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ジャイアントを主軸とし、プリンスやマスケット銃士なども活用して攻め込むデッキです。





D.ゴーレムデッキ

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エリクサーポンプを活用しながら、ゴーレムとダークネクロで相手のタワーを狙うデッキです。





以上4つのどれかが、2017年8月11日〜8月16日の期間中、全アリーナで最も使われたデッキとなっています。



正解については、別の記事でご確認ください！





それでは、アリーナでお会いしましょう！