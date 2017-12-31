【今年最後の記事】さようなら、2017年！
とうとう2017年も終わりを迎えようとしています。
皆さんの1年は、そしてクラロワライフは、いかがでしたでしょうか？
今年最後となるこの記事では、この1年の記事の中から、私たちクラロワ公式が特に思い出として残っているものをご紹介したいと思います。
【速報】ホグライダー、豚と喧嘩別れ
こちらはエイプリルフールに出した嘘のネタ記事でした。
ある日、豚があとで食べようと大切に残しておいたプリンを、あろうことかホグライダーは食べてしまいます。
そのことがきっかけで、日頃の鬱憤が爆発した豚は、ついに「探さないでください」とひずめで書き、どこかに消えてしまったのでした…
【この記事を読みたい方はこちらから】
https://clashroyale.com/ja/blog/news/hog_rider_apr...
【開発者が明かす】あのユニット、なんて言ってるの？
クラロワには、セリフをしゃべるユニットがいます。
この記事では、彼ら、彼女らが何て言ってるのか、その答えを開発チームが教えてくれました。
ミニP.E.K.K.Aが「Pancakes（パンケーキ）」と言っていること、ご存知でしたか？
【この記事を読みたい方はこちらから】https://clashroyale.com/ja/blog/news/characters_li...
【特別企画】クラロワ開発チームインタビュー
クラロワを開発しているSupercellは、フィンランドのヘルシンキに本社を置いています。
この記事では、本社の開発チームでコミュニティマネージャーをしているティム氏が、さまざまな質問に答えてくれました。
ヒゲの立派なキャラクターが多いのはなぜか、ユニット・建物・呪文以外のカードタイプが増える可能性はあるのか、お気に入りのデッキは何か、などなど！
【この記事を読みたい方はこちらから】
前編：https://clashroyale.com/ja/blog/news/interview_022...
後編：https://clashroyale.com/ja/blog/news/interview_030..
…ということで、以上が思い出に残っている記事でした。
皆さんの思い出にも残せることができたら、とてもうれしいです。
今年もクラロワをお楽しみいただき、本当にありがとうございました！！
それでは、2018年もアリーナでお会いしましょう！