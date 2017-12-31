こちらはエイプリルフールに出した嘘のネタ記事でした。



ある日、豚があとで食べようと大切に残しておいたプリンを、あろうことかホグライダーは食べてしまいます。



そのことがきっかけで、日頃の鬱憤が爆発した豚は、ついに「探さないでください」とひずめで書き、どこかに消えてしまったのでした…



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https://clashroyale.com/ja/blog/news/hog_rider_apr...

【開発者が明かす】あのユニット、なんて言ってるの？