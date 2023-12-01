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2023年12月1日
Blog – Clash Royale

伝説の道にエリートレベル（レベル15）が実装されます！

新規レベル制限

12月4日から伝説の道にエリートレベル（レベル15）が実装されます！

6月にエリートレベルを実装した時、カードレベルは後日までレベル14に制限されると発表しました。

その期日が来ました！

より多くのエリートワイルドカード報酬

新たなレベル制限と同時に、各シーズンの「伝説の道」の進行中に獲得できるエリートワイルドカードの量も増やしています。
伝説の道の新しいレベル制限と報酬は以下の通りです：

変更変更
リーグカードレベルエリートワイルドカード
1110
2122500
3122500
4137500
51315000
61425000
71425000
81535000
91535000
101550000

エリートワイルドカードの合計は、各シーズンのどのリーグで入賞したかによって決まり、上限は各シーズン50,000枚です。

最初の列のリーグに入れば、該当する列のエリートワイルドカードの合計枚数を集めたことになります。

既存既存
リーグカードレベルエリートワイルドカード
1110
2110
3110
4120
5122500
6137500
7137500
81415000
91415000
101425000

この変更により、伝説の道はエリートレベル昇格のための最もいい方法となります...スキルさえあれば！
また、他のリーグのレベル制限も調整し、エリートレベルを含むリーグへ向けて、より合理的な進行ができるようにしました。

これらの変更は、12月4日に次のシーズンが始まり次第、伝説の道に反映されます！