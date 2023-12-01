2023年12月1日
Blog – Clash Royale
伝説の道にエリートレベル（レベル15）が実装されます！
新規レベル制限
12月4日から伝説の道にエリートレベル（レベル15）が実装されます！
6月にエリートレベルを実装した時、カードレベルは後日までレベル14に制限されると発表しました。
その期日が来ました！
より多くのエリートワイルドカード報酬
新たなレベル制限と同時に、各シーズンの「伝説の道」の進行中に獲得できるエリートワイルドカードの量も増やしています。
伝説の道の新しいレベル制限と報酬は以下の通りです：
|変更
|変更
|リーグ
|カードレベル
|エリートワイルドカード
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15000
|6
|14
|25000
|7
|14
|25000
|8
|15
|35000
|9
|15
|35000
|10
|15
|50000
エリートワイルドカードの合計は、各シーズンのどのリーグで入賞したかによって決まり、上限は各シーズン50,000枚です。
最初の列のリーグに入れば、該当する列のエリートワイルドカードの合計枚数を集めたことになります。
|既存
|既存
|リーグ
|カードレベル
|エリートワイルドカード
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15000
|9
|14
|15000
|10
|14
|25000
この変更により、伝説の道はエリートレベル昇格のための最もいい方法となります...スキルさえあれば！
また、他のリーグのレベル制限も調整し、エリートレベルを含むリーグへ向けて、より合理的な進行ができるようにしました。
これらの変更は、12月4日に次のシーズンが始まり次第、伝説の道に反映されます！