公式eスポーツリーグ「クラロワリーグ」発足！目指せプロ選手！
2018年3月、クラロワの公式eスポーツリーグ「クラロワリーグ」が発足します！
2017年には公式初となるクラロワのプレイヤー頂点を決める、賞金総額約1億円のeスポーツイベント「クラロワ 世界一決定戦（CROWN CHAMPIONSHIP）」を開催し、全世界187カ国から2,700万人以上のプレイヤーが参加しました。
日本でも昨年、「クラロワ 世界一決定戦」への出場権をかけた7ヶ月に渡る熱い戦い「クラロワ 日本一決定戦」が行われ、累計40,000名以上のプレイヤーが参加し、「クラロワ 日本一決定戦」をとおして脚光を浴びたスター選手も誕生しました。
そして今年も「クラロワ 日本一決定戦」や「クラロワ 世界一決定戦」の熱狂を継続させるべく、公式eスポーツリーグ「クラロワリーグ」を発足し、eスポーツに本格参入します！
「クラロワリーグ」はゲームのプレイヤーベースにあわせ、世界各地域にリーグを立ち上げます。日本は韓国やその他アジア諸国および地域（中国を除く）と同じ「クラロワリーグ アジア」に所属。
「クラロワリーグ アジア」は日本の4チームを含めた計12チームで構成され、各チームには4〜6名の「プロ選手」が所属します。リーグの形式は総当たり戦で、レギュラーシーズンで好成績をおさめたチームはプレイオフへと進出し、その後トップチームが、2018年冬にアジアにて開催される世界一決定戦へと進みます。
プレイヤー誰もに「プロ選手」になるチャンスがあります。まずは3月14日から開催するゲーム内イベント「クラロワリーグ20勝チャレンジ」で勝利をおさめ、リーグおよびチームの契約条件を満たすことが必要です。
その後、任意参加の「オンライン大会」や「プロ選手選考会」を経て、「プロ選手」に選出され、所属チームが決定します。プロ選手や所属チーム、大会概要などについては、随時発表予定です！
「クラロワリーグ アジア」について
【名称】
クラロワリーグ アジア／（英語名称）Clash Royale League in Asia
【リーグ概要】
2シーズン制。各シーズン約70試合。総当たり戦を行い、トップチームがプレイオフへと進出。
【2018年スケジュール】
■3月14日〜18日…「クラロワリーグ20勝チャレンジ」
■3月下旬〜4月上旬…「オンライン大会」「プロ選手選考会」など、任意参加のアピールチャンス
■4月中旬…「プロ選手」および所属リーグ発表
■4月下旬… 1st シーズン開幕
■8月… 2nd シーズン開幕
■冬… 世界一決定戦
※日程は日本時間 ※変更の可能性がございます
【「プロ選手」について】
■契約期間は2018年12月31日までとする
■年齢制限は2018年4月1日時点で満16歳以上（18歳未満のプレイヤーは保護者の承諾が必須）
■報酬はプロ選手とチーム間で協議し、決定する
■プロ選手はシーズン中はすべての試合に参加すること
■プロ選手はリーグが定める大会や撮影等の参加を条件に、学生やほかの職業に就いていても可とする
■過去のクラロワ公式または公認イベントでの成績を踏まえ、「クラロワリーグ20勝チャレンジ」の結果に関わらず、「特別選手」としてチームに最大2名まで所属できる。プロ選手の選考はチームにて行う
※なお、チーム参加条件や報酬などは各チームにより異なります
【日本チームについて】
DetonatioN Gaming / FAV Gaming / GameWith / PONOS Sports
各チーム、4～6名のプロ選手と、監督またはマネージャーが所属します。
【ボーナス】
トップチームへのボーナスは総額は2,000万円。
【デバイス】
「クラロワリーグ アジア」はGoogle Playとパートナーシップを組み、すべての試合はAndroidのデバイスを用いて行われます。
「プロ選手」を目指し、まずは3月14日〜18日に行われる「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦してみてくださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！