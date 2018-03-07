「クラロワリーグ アジア」について

【名称】

クラロワリーグ アジア／（英語名称）Clash Royale League in Asia



【リーグ概要】

2シーズン制。各シーズン約70試合。総当たり戦を行い、トップチームがプレイオフへと進出。



【2018年スケジュール】

■3月14日〜18日…「クラロワリーグ20勝チャレンジ」

■3月下旬〜4月上旬…「オンライン大会」「プロ選手選考会」など、任意参加のアピールチャンス

■4月中旬…「プロ選手」および所属リーグ発表

■4月下旬… 1st シーズン開幕

■8月… 2nd シーズン開幕

■冬… 世界一決定戦

※日程は日本時間 ※変更の可能性がございます



【「プロ選手」について】

■契約期間は2018年12月31日までとする

■年齢制限は2018年4月1日時点で満16歳以上（18歳未満のプレイヤーは保護者の承諾が必須）

■報酬はプロ選手とチーム間で協議し、決定する

■プロ選手はシーズン中はすべての試合に参加すること

■プロ選手はリーグが定める大会や撮影等の参加を条件に、学生やほかの職業に就いていても可とする

■過去のクラロワ公式または公認イベントでの成績を踏まえ、「クラロワリーグ20勝チャレンジ」の結果に関わらず、「特別選手」としてチームに最大2名まで所属できる。プロ選手の選考はチームにて行う

※なお、チーム参加条件や報酬などは各チームにより異なります



【日本チームについて】

DetonatioN Gaming / FAV Gaming / GameWith / PONOS Sports

各チーム、4～6名のプロ選手と、監督またはマネージャーが所属します。



【ボーナス】

トップチームへのボーナスは総額は2,000万円。



【デバイス】

「クラロワリーグ アジア」はGoogle Playとパートナーシップを組み、すべての試合はAndroidのデバイスを用いて行われます。



