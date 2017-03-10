【大阪会場レポート】クラロワ初の全国公式オフ会開始！
クラロワ初となる全国公式オフ会『クラロワ JAPAN TOUR -公式オフ会2017-』がスタートしました！
こちらのオフ会は、全国8ヶ所で開催され、それぞれの会場で黒・白・青・赤の4チームによる対抗戦が行われます。
2/12（日）には、大阪で第一回目が開催され、大いに盛り上がりました。今回はその模様をお届けします！
当日の会場の様子
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参加者には、チームごとの色Tシャツと、ステッカー、ご当地限定の缶バッジなどが入ったSupercellのトートバッグが配られました。
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大好評だったのがミニP.E.K.K.Aのフォトスペース！フライパンを持っている姿がとっても愛らしいですね。
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寄せ書きスペースには、クランの宣伝もできるとあって、たくさんの書き込みをしていただきました。
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勝負の時間です！参加者はまず、各チームの代表を目指して大会モードでバトル。
みごと勝ち上がったそれぞれのチームの上位2名が、チーム対抗戦へと進みました。
勝利チームは果たして！？
栄光目指して、黒・白・青・赤、4チームの代表が激突します！
以下の人たちが、各チームのリーダーです。
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リーダーは戦いには参加せず、各チームの盛り上げ役として応援しながら、代表プレイヤー同士による熱いバトルが行われました。
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さまざまな感情が入り乱れる白熱のバトル！
結果、TEAM WHITEとTEAM REDが決勝戦へと駒を進めました。
そして、ついに決勝戦の時ーーーー。
会場から、歓声とため息があがったTEAM WHITEとTEAM REDの熱戦は、2回の試合でお互いに1回ずつ勝ち、延長戦へともつれこみました。
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思わず息を飲むほど熱い試合展開の結末は…
みごと、TEAM REDの勝利！！！！
勝利したTEAM REDと、彼らを応援したTEAM BLACKの全員に、勝利記念の限定缶バッジが配られました。おめでとうございます！
新たな出会いが生まれた交流会
白熱のバトルのあとは、参加した皆さんによる交流会が行われました。
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「みんなが楽しそうにプレイしているのを見ながら、自分が参加できないのは寂しいですね」と挨拶した、このゲームの誰よりのファンでもあるSupercell 脇。
この交流会を機に、個人オフ会開催の相談に乗るべく、名刺を配っていました。
他にも、リーダーの周りにサインを求める人だかりができたり、初対面の人同士で盛り上あがったりと、新たな出会いがたくさん生まれる交流会となりました！
激ムズ！？クラロワクイズ大会も！
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交流会の後には、クイズ大会も実施されました。
第1問目からマニアックすぎる問題が出題され、場内にはどよめきが...
「参加者とSupercellの脇（最高トロフィー数4396）がクラロワでバトルしたら勝つのはどっち?」という最終問題には、最高トロフィー数5675を誇るTEAM BLUEのNaoooさんが立候補し、みごとNaoooさんが勝利！
最終問題まで多くのメンバーが勝ち残っていたTEAM BLUEとTEAM WHITE（同数勝利）の所属メンバー全員に、500エメラルドが贈られました。
参加した皆さんの声
オフ会後、「#クラロワ全国オフ会」のハッシュタグで参加した皆さんの感想が届きました。
今回は、その内容を少しだけご紹介させていただきます。
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クラロワのオフ会楽しかったぁ今日1日中クラロワで充実しました！色んな方のサインも貰えたし良かったです！やっぱりクラロワは面白い☺次回もあればぜひ行きたいな！#クラロワ全国オフ会
— ひろろん@ミラティブ (@hirokototyan) 2017年2月12日
公式オフ会お疲れ様でした〜!!いや〜、何もかもが最高でした！たくさんバトルをして、ステージでのプレイを見て叫んだり、クラメンと一緒に名を刻んだり、実況者の方と写真を撮ったり…今日1日がすごく楽しかったです!!クラロワ、サイコーーー!! #クラロワ#クラロワ全国オフ会
— Masala@クラロワ＆SAOHR (@masalagame) 2017年2月12日
本日はクラロワ全国オフ会にお越しいただいた皆様、ありがとうございました！凄まじい盛り上がりで、本当に嬉しい気持ちになりました。ボコボコに負けたのは悔しかったので、クラロワのスキル上げがんばります笑
— りゅう (@ryu_yu28) 2017年2月12日
赤チームでしたっ( °ω° )チームTシャツ貰えた･:*+.\(( °ω° ))/.:+ #クラロワ全国オフ会
— おまつり (@miyakochanaaa) 2017年2月12日
クソ楽しかったわ〜〜 代表決め大会はキリ番の100エメねらったら10位で当たってもたし、有名なクランの人とも戦えたし(^○^) チーム対抗優勝してくれて限定缶バッチ貰っちゃったし めっちゃ盛り上がった〜 #クラロワ全国オフ会
— エース@クラクラクラロワ (@ACE_MITUBA) 2017年2月12日
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皆さんお楽しみいただけたようで、本当に良かったです！
クラロワJAPAN TOURに参加しよう！
ツアーは5月まで全国各地で続いていきます。
今後のスケジュールをチェックして、ぜひご参加くださいませ！
・宮城県(仙台市) 3月5日(日)
TKPガーデンシティ仙台／150名
・東京都(渋谷区) 3月19日(日)
EBiS 303／300名※受付終了
・北海道(札幌市) 3月26日(日)
ACU-A【アキュ】／150名
・長野県(長野市) 4月9日(日)
長野市芸術館／150名
・広島県(広島市) 4月16日(日)
TKP広島 ダイヤモンドホール／150名
・福岡県(福岡市) 4月30日(日)
エルガーラホール／250名
・愛知県(名古屋市) 5月14日(日)
ミッドランドホール／250名
各会場ともに、開催時間は13時～18時予定（12時開場）。
また、長野会場〜名古屋会場の参加者募集は3月19日よりスタートとなります。
お友達とのご参加はもちろんのこと、おひとりでのご参加も大歓迎！
「ひとりで来たけど全然楽しめました！」という声もたくさんいただいています。
奮ってご参加ください！
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それではアリーナで、いや、クラロワ全国オフ会でお会いしましょう！