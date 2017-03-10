クラロワ初となる全国公式オフ会『クラロワ JAPAN TOUR -公式オフ会2017-』がスタートしました！



こちらのオフ会は、全国8ヶ所で開催され、それぞれの会場で黒・白・青・赤の4チームによる対抗戦が行われます。



2/12（日）には、大阪で第一回目が開催され、大いに盛り上がりました。今回はその模様をお届けします！





当日の会場の様子

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参加者には、チームごとの色Tシャツと、ステッカー、ご当地限定の缶バッジなどが入ったSupercellのトートバッグが配られました。





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大好評だったのがミニP.E.K.K.Aのフォトスペース！フライパンを持っている姿がとっても愛らしいですね。





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寄せ書きスペースには、クランの宣伝もできるとあって、たくさんの書き込みをしていただきました。





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勝負の時間です！参加者はまず、各チームの代表を目指して大会モードでバトル。



みごと勝ち上がったそれぞれのチームの上位2名が、チーム対抗戦へと進みました。





勝利チームは果たして！？

栄光目指して、黒・白・青・赤、4チームの代表が激突します！



以下の人たちが、各チームのリーダーです。



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リーダーは戦いには参加せず、各チームの盛り上げ役として応援しながら、代表プレイヤー同士による熱いバトルが行われました。





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さまざまな感情が入り乱れる白熱のバトル！



結果、TEAM WHITEとTEAM REDが決勝戦へと駒を進めました。



そして、ついに決勝戦の時ーーーー。



会場から、歓声とため息があがったTEAM WHITEとTEAM REDの熱戦は、2回の試合でお互いに1回ずつ勝ち、延長戦へともつれこみました。



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思わず息を飲むほど熱い試合展開の結末は…





みごと、TEAM REDの勝利！！！！



勝利したTEAM REDと、彼らを応援したTEAM BLACKの全員に、勝利記念の限定缶バッジが配られました。おめでとうございます！





新たな出会いが生まれた交流会

白熱のバトルのあとは、参加した皆さんによる交流会が行われました。



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「みんなが楽しそうにプレイしているのを見ながら、自分が参加できないのは寂しいですね」と挨拶した、このゲームの誰よりのファンでもあるSupercell 脇。



この交流会を機に、個人オフ会開催の相談に乗るべく、名刺を配っていました。



他にも、リーダーの周りにサインを求める人だかりができたり、初対面の人同士で盛り上あがったりと、新たな出会いがたくさん生まれる交流会となりました！





激ムズ！？クラロワクイズ大会も！

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交流会の後には、クイズ大会も実施されました。



第1問目からマニアックすぎる問題が出題され、場内にはどよめきが...



「参加者とSupercellの脇（最高トロフィー数4396）がクラロワでバトルしたら勝つのはどっち?」という最終問題には、最高トロフィー数5675を誇るTEAM BLUEのNaoooさんが立候補し、みごとNaoooさんが勝利！



最終問題まで多くのメンバーが勝ち残っていたTEAM BLUEとTEAM WHITE（同数勝利）の所属メンバー全員に、500エメラルドが贈られました。





参加した皆さんの声

オフ会後、「#クラロワ全国オフ会」のハッシュタグで参加した皆さんの感想が届きました。



今回は、その内容を少しだけご紹介させていただきます。



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クラロワのオフ会楽しかったぁ今日1日中クラロワで充実しました！色んな方のサインも貰えたし良かったです！やっぱりクラロワは面白い☺次回もあればぜひ行きたいな！#クラロワ全国オフ会

— ひろろん@ミラティブ (@hirokototyan) 2017年2月12日



公式オフ会お疲れ様でした〜!!いや〜、何もかもが最高でした！たくさんバトルをして、ステージでのプレイを見て叫んだり、クラメンと一緒に名を刻んだり、実況者の方と写真を撮ったり…今日1日がすごく楽しかったです!!クラロワ、サイコーーー!! #クラロワ#クラロワ全国オフ会

— Masala@クラロワ＆SAOHR (@masalagame) 2017年2月12日



本日はクラロワ全国オフ会にお越しいただいた皆様、ありがとうございました！凄まじい盛り上がりで、本当に嬉しい気持ちになりました。ボコボコに負けたのは悔しかったので、クラロワのスキル上げがんばります笑

— りゅう (@ryu_yu28) 2017年2月12日



赤チームでしたっ( °ω° )チームTシャツ貰えた･:*+.\(( °ω° ))/.:+ #クラロワ全国オフ会

— おまつり (@miyakochanaaa) 2017年2月12日



クソ楽しかったわ〜〜 代表決め大会はキリ番の100エメねらったら10位で当たってもたし、有名なクランの人とも戦えたし(^○^) チーム対抗優勝してくれて限定缶バッチ貰っちゃったし めっちゃ盛り上がった〜 #クラロワ全国オフ会

— エース@クラクラクラロワ (@ACE_MITUBA) 2017年2月12日



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皆さんお楽しみいただけたようで、本当に良かったです！





クラロワJAPAN TOURに参加しよう！

ツアーは5月まで全国各地で続いていきます。



今後のスケジュールをチェックして、ぜひご参加くださいませ！





・宮城県(仙台市) 3月5日(日)

TKPガーデンシティ仙台／150名



・東京都(渋谷区) 3月19日(日)

EBiS 303／300名※受付終了



・北海道(札幌市) 3月26日(日)

ACU-A【アキュ】／150名



・長野県(長野市) 4月9日(日)

長野市芸術館／150名



・広島県(広島市) 4月16日(日)

TKP広島 ダイヤモンドホール／150名



・福岡県(福岡市) 4月30日(日)

エルガーラホール／250名



・愛知県(名古屋市) 5月14日(日)

ミッドランドホール／250名





各会場ともに、開催時間は13時～18時予定（12時開場）。



また、長野会場〜名古屋会場の参加者募集は3月19日よりスタートとなります。



お友達とのご参加はもちろんのこと、おひとりでのご参加も大歓迎！



「ひとりで来たけど全然楽しめました！」という声もたくさんいただいています。



奮ってご参加ください！



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それではアリーナで、いや、クラロワ全国オフ会でお会いしましょう！

