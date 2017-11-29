2017年11月29日
Blog – Clash Royale
【新プロジェクト続報】クラロワのキャラがアニメ風に！
クラロワをさまざまな人に楽しんでもらいたいという想いから始まった、新プロジェクト。
なんとこの度、 「劇場版ドラえもん」シリーズの総作画監督やテレビアニメ「おそ松さん」のキャラクターデザインなど、数多くの作品でアニメーターとして活躍する浅野直之先生が、クラロワのキャラクターを“ジャパニーズ・アニメスタイル”として描き上げてくださいました！
キャラクターの特長を活かしながら、浅野先生が描くポップでかわいらしいビジュアル、柔らかな独特のタッチの世界観が融合することで、これまでにない新しいビジュアルが完成しました。
浅野先生の描くキャラクターが広告に登場！
ゲームの中のキャラクターとはまた違った魅力を持つ、浅野先生による新しいキャラクターたちは、12月上旬からTVCMや屋外広告などに登場します。
今回はその一部をご紹介しましょう。
マスケット銃士
エレクトロウィザード
キング
そしてもうお気づきかもしれませんが、先日公開したシルエットの正体は…
マスケット銃士でした！（…可愛すぎる！！！！）
なお、TVCMなど新プロジェクトに関する第三弾情報は、クラロワ公式Twitterで12月8日（金）に発表予定です 。
ぜひご注目くださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！