キャラクターの特長を活かしながら、浅野先生が描くポップでかわいらしいビジュアル、柔らかな独特のタッチの世界観が融合することで、これまでにない新しいビジュアルが完成しました。





浅野先生の描くキャラクターが広告に登場！



ゲームの中のキャラクターとはまた違った魅力を持つ、浅野先生による新しいキャラクターたちは、12月上旬からTVCMや屋外広告などに登場します。



今回はその一部をご紹介しましょう。





マスケット銃士