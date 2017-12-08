

ボーカルの川谷絵音さんはクラロワを実際にプレイし、なんとわずか30分という驚異のスピードで「戦ってしまうよ」という名曲を仕上げてくれました。（すごい…）



作詞作曲からレコーディングまでを半日ほどで終わらせ、スタジオではそのままメンバーやスタッフたちとクラロワをプレイしていたというから驚きです。





川谷絵音さんからのコメント

ゲスの極み乙女。の新曲「戦ってしまうよ」がクラロワCMタイアップ決定しました。ゲームで遊んでいるはずが気付いたら自分たちがゲームに遊ばれていた、というテーマで作りました。それくらい中毒性のあるゲーム。



CM映像のスピード感とぴったりな疾走感溢れる曲でもうクラロワといえばこの曲になるのでは？みんなクラロワを今すぐダウンロードして戦ってしまってください。





新TVCMはこちら！

新TVCMの初回放送は12月9日（土）の日本テレビ系列「ズームインサタデー」内でオンエア予定です。





YouTubeでは本日より先行して公開していますので、ぜひご覧ください！