【新プロジェクト続報】ゲスの極み乙女。が新TVCMソングを歌う！
12月9日より、クラロワの新TVCM「きみの想いを、カードにこめろ。」篇がオンエアされます。
そしてこのTVCMのテーマソングを担当するのは、今年5月から開催した「クラロワ 日本一決定戦」公式番組（YouTube）のテーマソングも担当したゲスの極み乙女。です！
彼らのキャッチーなメロディとオリジナリティあふれる歌詞は、クラロワの世界観、そしてアニメーターの浅野直之さんが手がける“ジャパニーズ・アニメスタイル”のTVCMとも相性抜群。
ボーカルの川谷絵音さんはクラロワを実際にプレイし、なんとわずか30分という驚異のスピードで「戦ってしまうよ」という名曲を仕上げてくれました。（すごい…）
作詞作曲からレコーディングまでを半日ほどで終わらせ、スタジオではそのままメンバーやスタッフたちとクラロワをプレイしていたというから驚きです。
川谷絵音さんからのコメント
ゲスの極み乙女。の新曲「戦ってしまうよ」がクラロワCMタイアップ決定しました。ゲームで遊んでいるはずが気付いたら自分たちがゲームに遊ばれていた、というテーマで作りました。それくらい中毒性のあるゲーム。
CM映像のスピード感とぴったりな疾走感溢れる曲でもうクラロワといえばこの曲になるのでは？みんなクラロワを今すぐダウンロードして戦ってしまってください。
新TVCMはこちら！
新TVCMの初回放送は12月9日（土）の日本テレビ系列「ズームインサタデー」内でオンエア予定です。
YouTubeでは本日より先行して公開していますので、ぜひご覧ください！
「戦ってしまうよ」が発売決定！
今回のテーマソング「戦ってしまうよ」は、ゲスの極み乙女。としては2年3カ月ぶりのシングルカットとして、12月15日（金）にiTunes Storeほか先行配信、1月24日（水）にCD発売することが決定しました。
ぜひこの曲をBGMに、クラロワをプレイしてみてくださいね。
こちらから先行予約受付中！
それでは、新TVCMでお会いしましょう！