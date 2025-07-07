今シーズンは4つの目標達成イベントも開催されます。それぞれのイベントには、ハンターの限界突破シャード3個、ノーマル強化の指南書、カスタマイズアイテム、さらには特大サプライズなど豪華な報酬が盛りだくさん！今シーズンのイベントの詳細は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！