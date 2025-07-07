新シーズン：エンプレススタイル
本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
新カード「スピリットエンプレス」
新限界突破カード：スケルトンバレル
目標達成イベント
ゲームモードとチャレンジ
新ウルトラレアカード
スピリットエンプレス
2つのモードを持つカード！
3エリクサーで高火力な地上ユニットに、6エリクサーで気高き霊龍にまたがって登場します。
新限界突破カード
スケルトンバレル
バレルもトラブルも倍増！
限界突破スケルトンバレルは、落下時に敵にダメージを与えつつスケルトンを召喚します。バレルは一定量のダメージを受けると早めに落下します。
目標達成イベント
今シーズンは4つの目標達成イベントも開催されます。それぞれのイベントには、ハンターの限界突破シャード3個、ノーマル強化の指南書、カスタマイズアイテム、さらには特大サプライズなど豪華な報酬が盛りだくさん！今シーズンのイベントの詳細は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！
*目標達成イベントは、アリーナ7以上のプレイヤー全員が参加可能です。
ゲームモードとチャレンジ
限界突破スケルトンバレルドラフト：7月7日～14日
限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！
⚔️チャレンジ：7月11日～7月14日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
スピリットエンプレス：7月14日～21日
新カード「スピリットエンプレス」でアリーナを席巻しましょう！
⚔️チャレンジ：7月18日～7月21日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
サドンデス：7月21日～28日
バトル開始の瞬間からサドンデス！先に1クラウンを手にしたプレイヤーが勝者です！
⚔️チャレンジ：7月25日～7月28日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
ゴブリンパーティーロケット：7月28日～8月4日
期間限定モードで特別なゴブリンパーティーロケットカードを打ち上げましょう！
⚔️チャレンジ：8月1日～4日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム