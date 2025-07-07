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2025年7月7日
Blog – Clash Royale

新シーズン：エンプレススタイル

本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。

  • 新カード「スピリットエンプレス」

  • 新限界突破カード：スケルトンバレル

  • 目標達成イベント

  • ゲームモードとチャレンジ

新ウルトラレアカード

スピリットエンプレス

2つのモードを持つカード！

3エリクサーで高火力な地上ユニットに、6エリクサーで気高き霊龍にまたがって登場します。

新限界突破カード

スケルトンバレル

バレルもトラブルも倍増！

限界突破スケルトンバレルは、落下時に敵にダメージを与えつつスケルトンを召喚します。バレルは一定量のダメージを受けると早めに落下します。

目標達成イベント

今シーズンは4つの目標達成イベントも開催されます。それぞれのイベントには、ハンターの限界突破シャード3個、ノーマル強化の指南書、カスタマイズアイテム、さらには特大サプライズなど豪華な報酬が盛りだくさん！今シーズンのイベントの詳細は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！

*目標達成イベントは、アリーナ7以上のプレイヤー全員が参加可能です。

ゲームモードとチャレンジ

限界突破スケルトンバレルドラフト：7月7日～14日

限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！

  • ⚔️チャレンジ：7月11日～7月14日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

スピリットエンプレス：7月14日～21日

新カード「スピリットエンプレス」でアリーナを席巻しましょう！

  • ⚔️チャレンジ：7月18日～7月21日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

サドンデス：7月21日～28日

バトル開始の瞬間からサドンデス！先に1クラウンを手にしたプレイヤーが勝者です！

  • ⚔️チャレンジ：7月25日～7月28日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

ゴブリンパーティーロケット：7月28日～8月4日

期間限定モードで特別なゴブリンパーティーロケットカードを打ち上げましょう！

  • ⚔️チャレンジ：8月1日～4日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム