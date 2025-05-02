今シーズンでは3つの目標達成イベントのほか、特別コミュニティイベント「ボーンヘッズ・ファイト」が開催されます。各イベントでは、ボンバーの限界突破シャード6個やレア強化の指南書のほか、吹き矢ゴブリンの限界突破シャード3個などの豪華な報酬が用意されています。

目標達成イベントのスケジュール

5月5日～13日 ：ボーンヘッズ・ファイト

5月14日～19日

5月20日～25日

5月26日～6月1日

スケジュールは若干変更される場合があります。続報をお待ちください！

ボーンヘッズ・ファイトは5月5日から13日まで開催。世界中のプレイヤーが倒したスケルトンの数が集計され、共に目標達成を目指します。スケルトン退治に勤しんで目標を達成すれば、コミュニティ全員が追加の報酬を獲得できます！

コミュニティイベントと目標達成イベントは、アリーナ7以上のプレイヤー全員が参加可能です。

イベント中はホーム画面で報酬の獲得状況を確認できます。