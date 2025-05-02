新シーズン：亡者の行進
眠りから目覚めたスケルトンたちが、アリーナへの進攻を開始します！
本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
限界突破ネクロマンサー
「亡者の行進」モード
目標達成イベント
ゲームモードとチャレンジ
新限界突破カード：ネクロマンサー
ネクロマンサーは、倒れし者たちの灰の中から蘇ります。
限界突破の力を手にしたネクロマンサーは、自分のスケルトンが倒されるたびに力を吸収し、自らのHPを回復させます。
「亡者の行進」モード
「亡者の行進」は期間限定のゲームモードで、不気味な亡者カードでデッキを構成し、バトルを重ねていきます。
亡者の行進は5月6日から13日まで開催され、アリーナ11以上のプレイヤーが参加可能です。
目標達成イベント
今シーズンでは3つの目標達成イベントのほか、特別コミュニティイベント「ボーンヘッズ・ファイト」が開催されます。各イベントでは、ボンバーの限界突破シャード6個やレア強化の指南書のほか、吹き矢ゴブリンの限界突破シャード3個などの豪華な報酬が用意されています。
目標達成イベントのスケジュール
5月5日～13日：ボーンヘッズ・ファイト
5月14日～19日
5月20日～25日
5月26日～6月1日
スケジュールは若干変更される場合があります。続報をお待ちください！
ボーンヘッズ・ファイトは5月5日から13日まで開催。世界中のプレイヤーが倒したスケルトンの数が集計され、共に目標達成を目指します。スケルトン退治に勤しんで目標を達成すれば、コミュニティ全員が追加の報酬を獲得できます！
コミュニティイベントと目標達成イベントは、アリーナ7以上のプレイヤー全員が参加可能です。
イベント中はホーム画面で報酬の獲得状況を確認できます。
ゲームモードとチャレンジ
限界突破ネクロマンサードラフト：5月5日～12日
限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！
⚔️**チャレンジ：**5月9日～12日
🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
妨げられし亡者の眠り：5月12日～19日
蘇りし亡者がアリーナを支配！
⚔️**チャレンジ：**5月16日～19日
🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
呪術の宴：5月19日～26日
ネクロマンサーが究極の姿に変身！彼女を止められますか？
⚔️**チャレンジ：**5月23日～26日
🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
ダークエリクサー：5月26日～6月2日
ダークエリクサーがアリーナにあふれ出ます！3敗すると、そこで終了です！
⚔️**チャレンジ：**5月30日～6月2日
🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム