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2025年5月2日
Blog – Clash Royale

新シーズン：亡者の行進

眠りから目覚めたスケルトンたちが、アリーナへの進攻を開始します！

本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。

  • 限界突破ネクロマンサー

  • 「亡者の行進」モード

  • 目標達成イベント

  • ゲームモードとチャレンジ

新限界突破カード：ネクロマンサー

ネクロマンサーは、倒れし者たちの灰の中から蘇ります。

限界突破の力を手にしたネクロマンサーは、自分のスケルトンが倒されるたびに力を吸収し、自らのHPを回復させます。

「亡者の行進」モード

「亡者の行進」は期間限定のゲームモードで、不気味な亡者カードでデッキを構成し、バトルを重ねていきます。

亡者の行進は5月6日から13日まで開催され、アリーナ11以上のプレイヤーが参加可能です。

目標達成イベント

今シーズンでは3つの目標達成イベントのほか、特別コミュニティイベント「ボーンヘッズ・ファイト」が開催されます。各イベントでは、ボンバーの限界突破シャード6個レア強化の指南書のほか、吹き矢ゴブリンの限界突破シャード3個などの豪華な報酬が用意されています。

目標達成イベントのスケジュール

  • 5月5日～13日：ボーンヘッズ・ファイト

  • 5月14日～19日

  • 5月20日～25日

  • 5月26日～6月1日

スケジュールは若干変更される場合があります。続報をお待ちください！

ボーンヘッズ・ファイトは5月5日から13日まで開催。世界中のプレイヤーが倒したスケルトンの数が集計され、共に目標達成を目指します。スケルトン退治に勤しんで目標を達成すれば、コミュニティ全員が追加の報酬を獲得できます！

コミュニティイベントと目標達成イベントは、アリーナ7以上のプレイヤー全員が参加可能です。

イベント中はホーム画面で報酬の獲得状況を確認できます。

ゲームモードとチャレンジ

限界突破ネクロマンサードラフト：5月5日～12日

限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！

  • ⚔️**チャレンジ：**5月9日～12日

  • 🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

妨げられし亡者の眠り：5月12日～19日

蘇りし亡者がアリーナを支配！

  • ⚔️**チャレンジ：**5月16日～19日

  • 🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

呪術の宴：5月19日～26日

ネクロマンサーが究極の姿に変身！彼女を止められますか？

  • ⚔️**チャレンジ：**5月23日～26日

  • 🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

ダークエリクサー：5月26日～6月2日

ダークエリクサーがアリーナにあふれ出ます！3敗すると、そこで終了です！

  • ⚔️**チャレンジ：**5月30日～6月2日

  • 🏆**報酬：**バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム