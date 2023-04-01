2023年4月1日
Blog – Clash Royale
バトルバナーで春を満喫しよう🌸
日本アーティストとコラボした春のバトルバナーが登場！
ゲーム内でプレイヤーの好みに合わせてカスタマイズが楽しめるバトルバナーと3名の人気日本アーティストがコラボレーション！
各アーティストの個性溢れる、春にぴったりなバトルバナーを今すぐチェックしましょう！
モモタロ
クラクラの公式クリエイターとして親しみのあるモモタロさんのアートがバトルバナーになって登場！
クラロワコミュニティでも馴染み深いモモタロさんによって、
アウトローとさまざまなユニットたちがお花見を楽しんでいるシーンが描かれています！
賑やかなユニットたちの声が今にも聞こえてきそうですね…！
ヨシダナツミ
どこかレトロっぽさを感じる絵を描かれているイラストレーターのヨシダナツミさん！
ヨシダナツミさんの可愛らしい世界観とバトルヒーラーが融合し、とても素敵なバトルバナーを描いてくださいました！
サンレモ
ポップな絵を描く、若者に人気のイラストレーター、サンレモさん！
プリンセスがスケルトンと一緒にお花見を楽しんでいる様子がとても可愛らしく描かれています！
また現在、モモタロさんのTwitterでバトルバナーコラボ記念キャンペーンが開催中！（4月7日まで）
クイズに参加すると、モモタロさんのバトルバナーがもらえるチャンス！
参加はこちらから👇
みなさんのお気に入りのバトルバナーはどれですか？