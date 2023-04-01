クラクラの公式クリエイターとして親しみのあるモモタロさんのアートがバトルバナーになって登場！

クラロワコミュニティでも馴染み深いモモタロさんによって、

アウトローとさまざまなユニットたちがお花見を楽しんでいるシーンが描かれています！

賑やかなユニットたちの声が今にも聞こえてきそうですね…！