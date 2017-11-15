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2017年11月15日
Blog – Clash Royale

日本一プレイヤー決定！奇跡のような名場面3選！

先日『クラロワ 日本一決定戦』THE FINALが行われ、日本一プレイヤーが決定しました。


みごと41,230名の頂点に輝いたのは、無課金を信条に掲げて戦うフチさん（23歳）。


そして2位の座を勝ち取ったのは、冷静沈着なプレイで他を圧倒するアマテラスさん（17歳）です。



今回はそんなふたりのハイライトを少しだけご紹介します！

残り0秒での勝利

アマテラスさん vs ZEROSさん。ちょうど残り時間0秒になったタイミングで、アマテラスさんの攻撃がタワーを落としました。

https://youtu.be/HiEmHynnTik?t=1h55m49s

タワーヒットポイント1の奇跡

フチさん vs 『O〜イズミ』さん。お互いロケットを飛ばしあい、フチさんのタワーがヒットポイント1を残して生き残りました。

https://youtu.be/HiEmHynnTik?t=2h16m45

クローンの脅威

フチさん vs アマテラスさん。決勝を決めるこの勝負では、フチさんがクローンを巧みに使い、大逆転勝利を決めました。

https://youtu.be/HiEmHynnTik?t=3h7m17s

ふたりはクラロワの世界一プレイヤーを決める夢の舞台へ！

このふたりは、12月3日に行われる『クラロワ 世界一決定戦』に出場し、世界一の栄光を目指してバトルを繰り広げます！
果たしてクラロワ界の頂点に立つことはできるのか！？ぜひみんなで応援しましょう！

大会詳細についてはまた追ってお知らせします！


それではアリーナで、いや、世界一決定戦でお会いしましょう！