2017年11月15日
Blog – Clash Royale
日本一プレイヤー決定！奇跡のような名場面3選！
先日『クラロワ 日本一決定戦』THE FINALが行われ、日本一プレイヤーが決定しました。
みごと41,230名の頂点に輝いたのは、無課金を信条に掲げて戦うフチさん（23歳）。
そして2位の座を勝ち取ったのは、冷静沈着なプレイで他を圧倒するアマテラスさん（17歳）です。
今回はそんなふたりのハイライトを少しだけご紹介します！
残り0秒での勝利
アマテラスさん vs ZEROSさん。ちょうど残り時間0秒になったタイミングで、アマテラスさんの攻撃がタワーを落としました。
https://youtu.be/HiEmHynnTik?t=1h55m49s
タワーヒットポイント1の奇跡
フチさん vs 『O〜イズミ』さん。お互いロケットを飛ばしあい、フチさんのタワーがヒットポイント1を残して生き残りました。
https://youtu.be/HiEmHynnTik?t=2h16m45
クローンの脅威
フチさん vs アマテラスさん。決勝を決めるこの勝負では、フチさんがクローンを巧みに使い、大逆転勝利を決めました。
https://youtu.be/HiEmHynnTik?t=3h7m17s
ふたりはクラロワの世界一プレイヤーを決める夢の舞台へ！
このふたりは、12月3日に行われる『クラロワ 世界一決定戦』に出場し、世界一の栄光を目指してバトルを繰り広げます！
果たしてクラロワ界の頂点に立つことはできるのか！？ぜひみんなで応援しましょう！
大会詳細についてはまた追ってお知らせします！
それではアリーナで、いや、世界一決定戦でお会いしましょう！