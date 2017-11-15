フチさん vs アマテラスさん。決勝を決めるこの勝負では、フチさんがクローンを巧みに使い、大逆転勝利を決めました。

https://youtu.be/HiEmHynnTik?t=3h7m17s





ふたりはクラロワの世界一プレイヤーを決める夢の舞台へ！

このふたりは、12月3日に行われる『クラロワ 世界一決定戦』に出場し、世界一の栄光を目指してバトルを繰り広げます！

果たしてクラロワ界の頂点に立つことはできるのか！？ぜひみんなで応援しましょう！