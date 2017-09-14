先日、クラロワTVの名勝負の結末を予想するクイズを出題しました。



今日は、その答えを発表したいと思います！



出題されたバトルのデッキ構成と状況は以下の通り。



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青が右のタワーを狙い、赤がキングタワーを狙っています。この後に起きることは、





A.

赤のエアバルーンがアーチャーにやられる…と思いきや、

ギリギリでタワーに到達！ディガーの攻撃も手伝って赤勝利！



B.

青が右のタワーめがけてホグライダー投入！

キングタワーを落とされる前に試合が終了し、青勝利！



C.

赤が右のタワーを守りつつ、キングタワー付近に

インフェルノドラゴンを出す！赤勝利！



D.

青の手にファイアボールとザップが！

右のタワーにその両方を使って青勝利！





以上のうちのどれか。さて、どうなったのでしょう！？



このバトルの結末は…………







D.呪文を駆使して青勝利！

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まず青が右のタワーにホグライダーを放ち、それを赤が阻止。そして青の手にザップが回ってきて、右のタワーに使い上の画像の状態に。続いてファイアボールを打って勝利を掴みました。





…さて、皆さんは正解することができましたか？



名勝負は見ていてハラハラしますね。クラロワTVではこのような素晴らしいバトルがたくさん見られます。



みごと正解した方には、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントしますので、クラロワのTwitter公式アカウントをフォローした上で当選のDMをお待ちください！





それでは、アリーナでお会いしましょう！

