2017年9月14日
Blog – Clash Royale
【正解発表】クラロワTV、名勝負の結末はこうなる！
先日、クラロワTVの名勝負の結末を予想するクイズを出題しました。
今日は、その答えを発表したいと思います！
出題されたバトルのデッキ構成と状況は以下の通り。
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青が右のタワーを狙い、赤がキングタワーを狙っています。この後に起きることは、
A.
赤のエアバルーンがアーチャーにやられる…と思いきや、
ギリギリでタワーに到達！ディガーの攻撃も手伝って赤勝利！
B.
青が右のタワーめがけてホグライダー投入！
キングタワーを落とされる前に試合が終了し、青勝利！
C.
赤が右のタワーを守りつつ、キングタワー付近に
インフェルノドラゴンを出す！赤勝利！
D.
青の手にファイアボールとザップが！
右のタワーにその両方を使って青勝利！
以上のうちのどれか。さて、どうなったのでしょう！？
このバトルの結末は…………
D.呪文を駆使して青勝利！
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まず青が右のタワーにホグライダーを放ち、それを赤が阻止。そして青の手にザップが回ってきて、右のタワーに使い上の画像の状態に。続いてファイアボールを打って勝利を掴みました。
…さて、皆さんは正解することができましたか？
名勝負は見ていてハラハラしますね。クラロワTVではこのような素晴らしいバトルがたくさん見られます。
みごと正解した方には、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントしますので、クラロワのTwitter公式アカウントをフォローした上で当選のDMをお待ちください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！