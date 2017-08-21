2017年8月21日
Blog – Clash Royale
【正解発表】今一番使われているデッキはこれだ！
先日、「アリーナ全体で今一番使われているデッキはどれ？」というクイズを出題しました。
今日は、その答えを発表したいと思います！
出題されたデッキは、以下の4つ。
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この中で、2017年8月11日〜8月16日の期間中、全アリーナで最も使われたデッキは果たしてどれなんでしょう？
ちなみに、皆さんの予想が多かったのは、
1位：D.ゴーレムデッキ
2位：A.枯渇ホグデッキ
3位：C.ジャイアントデッキ
4位：B.ラヴァルデッキ
以上のような結果になりました。ゴーレムデッキが最も多く予想されていますね。
…ということで、答えを発表いたします！！
今一番使われているデッキは…………
C.ジャイアントデッキ
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こちらのデッキでした！！
ジャイアントの後ろにアーチャーやボンバー、マスケット銃士を出してサポートしながら、タワー撃破を狙っていくデッキです。
ガーゴイルの群れやバーバリアンなどの複数ユニットには、矢の雨やファイアボールを活用しましょう。
プリンスは基本的に防衛役として使いますが、相手がエリクサーを使いきったタイミングであれば、攻めているタワーとは逆サイドのタワーに向けて出すことで、奇襲攻撃を仕掛けることができます。
皆さんは正解することができましたか？
初期のアリーナでこのデッキを使っている人が多く、アリーナが上になっても使い続けている人が多い、ということなのかもしれませんね。
みごと正解した方には、抽選で10名に1000エメラルドをプレゼントしますので、お楽しみに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！