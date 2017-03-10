フィンランドにあるSupercell本社のクラロワ開発チームに、さまざまな質問をぶつけ、赤裸々に答えてもらうインタビューの後編です。



没キャラや新機能の構想について語ってもらった前編に引き続き、コミュニティマネージャーのティム氏にさまざまな話を聞いてみました！



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開発者への質問



Q.クラロワを開発していて嬉しいときや、楽しいときは？

A.今、まさに開発中の新しいモードなどをチーム全員でプレイしています。非常に盛り上がっていて、とても楽しいです！



Q.なぜSupercellに入社したの？

A.面接した時に、プレイヤーのことを本当によく考えている会社だとわかったからです。例えば、プレイヤーからの意見などを毎週チームミーティングで共有したりしているんです。コミュニティマネージャーにとっていちばん大事で、幸せなことだと思いました。



Q.好きなゲームは何？

A.自社以外のゲームだと、「League of Legends」をよく遊んでいます。



Q.お気に入りのデッキを教えて！

A.チーム全員のデッキを紹介することはできないのですが、メンバーのジョナサンは「エアバルーン」と「レイジ」を組み合わせたデッキを好んで使っています。私自身は、「ゴーレム」を主軸として、一気に攻め落とすデッキがお気に入りですね。このほかにも、さまざまなデッキを試してプレイしていますよ。



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Q.開発当初から掲げていることってある？



A.「みんなが楽しめる、遊びやすい対人戦ゲームをつくる！」



Q.ちなみにクラロワの開発チームはゲームをプレイしてるの？

A.みんなちゃんとプレイしてますよ！



Q.ほんとに？最高トロフィーはいくつ？

A.「ラッシ」というメンバーは今レベル13で、最高トロフィーが5357です。チームの大半が4000以上で、3000代の人もいますね。課金しているメンバーもいれば、無課金で遊んでいるメンバーも。全部で14人ぐらいのチームなのですが、さまざまな視点からゲームを見つめることができていると思います。



Q.では最後に、日本のプレイヤーへメッセージを！

A.毎日クラロワを遊んでいただき本当にありがとうございます！次のアップデートも、是非楽しみにしていてくださいね！



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というわけで、前編・後編に分けてクラロワ開発チームインタビューをお届けしました。



今後もクラロワを楽しいゲームにするために、たくさんのチャレンジをしていこうと思います。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

