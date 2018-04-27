2018年4月27日
Blog – Clash Royale
【祝・ゴールデンウィーク】クラロワで連休を楽しみ尽くそう！
今年もゴールデンウィークのシーズンがやってきました！
プレイヤーの皆さん、ご予定はいかがですか？
クラロワでは、連休を楽しみ尽くすための仕掛けをご用意しています！
1.ゴールドラッシュ開催！（4/27〜4/29）
ピカピカ光るものに目がないゴブリンが、ゴールドラッシュのボタンを押したようです！
期間は3日間ですので、この機会を逃さないようにバトルに挑みましょう！
2.ゴブリンチャレンジも開催！（4/30〜5/3）
ゴブリンが大型連休にはしゃいでいるようです！
ゴブリン系カードが入ったブラインドデッキでバトルして、報酬を手に入れましょう！
3.祝・ゴールデンウィークセール実施！（4/27〜5/3）
さらに皆さんが連休を思うぞんぶん楽しみ尽くせるように、特別セールをご用意しました！
期間限定セールなので、チェックしてみてくださいね。
また、ゴールデンウィーク後半にはクラロワニュースで特別壁紙のプレゼントも予定しています。
クラロワを遊んで、ゴールデンな連休をお楽しみください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！