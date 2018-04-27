さらに皆さんが連休を思うぞんぶん楽しみ尽くせるように、特別セールをご用意しました！



期間限定セールなので、チェックしてみてくださいね。





また、ゴールデンウィーク後半にはクラロワニュースで特別壁紙のプレゼントも予定しています。



クラロワを遊んで、ゴールデンな連休をお楽しみください！





それでは、アリーナでお会いしましょう！