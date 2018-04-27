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2018年4月27日
Blog – Clash Royale

【祝・ゴールデンウィーク】クラロワで連休を楽しみ尽くそう！

今年もゴールデンウィークのシーズンがやってきました！

プレイヤーの皆さん、ご予定はいかがですか？

クラロワでは、連休を楽しみ尽くすための仕掛けをご用意しています！

1.ゴールドラッシュ開催！（4/27〜4/29）

ピカピカ光るものに目がないゴブリンが、ゴールドラッシュのボタンを押したようです！

期間は3日間ですので、この機会を逃さないようにバトルに挑みましょう！

2.ゴブリンチャレンジも開催！（4/30〜5/3）

ゴブリンが大型連休にはしゃいでいるようです！

ゴブリン系カードが入ったブラインドデッキでバトルして、報酬を手に入れましょう！

3.祝・ゴールデンウィークセール実施！（4/27〜5/3）

さらに皆さんが連休を思うぞんぶん楽しみ尽くせるように、特別セールをご用意しました！

期間限定セールなので、チェックしてみてくださいね。


また、ゴールデンウィーク後半にはクラロワニュースで特別壁紙のプレゼントも予定しています。

クラロワを遊んで、ゴールデンな連休をお楽しみください！


それでは、アリーナでお会いしましょう！