

・キュートなマスケット銃士

・美しきプリンセス

・クールなアサシン ユーノ

・包容力のあるP.E.K.K.A



果たして、この中でみごと投票数No.1の座に輝いたのは誰なのか！？



結果発表のお時間です！



彼女にしたいクラロワのユニット、第1位は…







P.E.K.K.A