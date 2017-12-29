2017年12月29日
Blog – Clash Royale
【結果発表】彼女にしたいクラロワのユニットは誰？
クラロワには何体かの女性キャラクターがいます。
そこで先日、Twitterで「#彼女にしたいクラロワのユニット」というテーマで投票キャンペーンを実施しました。
・キュートなマスケット銃士
・美しきプリンセス
・クールなアサシン ユーノ
・包容力のあるP.E.K.K.A
果たして、この中でみごと投票数No.1の座に輝いたのは誰なのか！？
結果発表のお時間です！
彼女にしたいクラロワのユニット、第1位は…
P.E.K.K.A
なんと、予想外（？）のP.E.K.K.Aでした！
実はこのP.E.K.K.A、女性キャラクターという公式設定になっているんです。
画像もよく見ると、チョウチョに夢中になっています（可愛い！）。
ちなみに全体の投票結果は、
1位：P.E.K.K.A（5,632票）
2位：プリンセス（4,299票）
3位：マスケット銃士（2,842票）
4位：アサシン ユーノ（933票）
という感じでした。
P.E.K.K.Aを選んでいた方の中から抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントいたしますので、どうぞお楽しみに。
それにしても皆さん、P.E.K.K.Aの包容力に包まれたいのでしょうか…？
どんなデートをするのか、想像してみると楽しいですね。
ということで、以上が「#彼女にしたいクラロワのユニット」でした。
それでは、アリーナでお会いしましょう！