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2017年12月29日
Blog – Clash Royale

【結果発表】彼女にしたいクラロワのユニットは誰？

クラロワには何体かの女性キャラクターがいます。

そこで先日、Twitterで「#彼女にしたいクラロワのユニット」というテーマで投票キャンペーンを実施しました。


・キュートなマスケット銃士
・美しきプリンセス
・クールなアサシン ユーノ
・包容力のあるP.E.K.K.A

果たして、この中でみごと投票数No.1の座に輝いたのは誰なのか！？

結果発表のお時間です！

彼女にしたいクラロワのユニット、第1位は…


P.E.K.K.A


なんと、予想外（？）のP.E.K.K.Aでした！

実はこのP.E.K.K.A、女性キャラクターという公式設定になっているんです。

画像もよく見ると、チョウチョに夢中になっています（可愛い！）。


ちなみに全体の投票結果は、

1位：P.E.K.K.A（5,632票）
2位：プリンセス（4,299票）
3位：マスケット銃士（2,842票）
4位：アサシン ユーノ（933票）

という感じでした。


P.E.K.K.Aを選んでいた方の中から抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントいたしますので、どうぞお楽しみに。

それにしても皆さん、P.E.K.K.Aの包容力に包まれたいのでしょうか…？

どんなデートをするのか、想像してみると楽しいですね。

ということで、以上が「#彼女にしたいクラロワのユニット」でした。


それでは、アリーナでお会いしましょう！