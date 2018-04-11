プレイヤーの皆さん、こんにちは。



今回は、私たちが予定しているクラン宝箱の廃止について、アップデートが行われる前にお伝えしたいと思います。



タイトルにあるように、次のアップデートをもってクラン宝箱は廃止される予定です。



しかしご安心ください！



クラン宝箱で手に入る報酬は、別の機能から入手できるようになります。新しい機能では、報酬の量がどんどん豪華になっていく仕様になっています。



最小限の量だと、クラン宝箱の報酬量に比べて少なくなるでしょう。でも、たくさんプレイしていくことで、これまでよりももっと多くの報酬を得ることができるようになります！



ゲームをより良いものにしていくためには足し算も大事ですが、引き算も大切です。私たちは新しい機能を追加するたびに、その時の機能をすべて見直して、ちゃんと有意義な働きができているかチェックします。ひたすら機能を追加してしまうと、どこかが散らかった状態になってしまうからです。



そうならないために、私たちは機能の追加や刷新を行う際、やるべきタイミングや箇所を見極めた上で、機能の廃止も行うようにしているのです。