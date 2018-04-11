2018年4月11日
Blog – Clash Royale
【速報】クラン宝箱をなくします。その理由をご説明します！
プレイヤーの皆さん、こんにちは。
今回は、私たちが予定しているクラン宝箱の廃止について、アップデートが行われる前にお伝えしたいと思います。
タイトルにあるように、次のアップデートをもってクラン宝箱は廃止される予定です。
しかしご安心ください！
クラン宝箱で手に入る報酬は、別の機能から入手できるようになります。新しい機能では、報酬の量がどんどん豪華になっていく仕様になっています。
最小限の量だと、クラン宝箱の報酬量に比べて少なくなるでしょう。でも、たくさんプレイしていくことで、これまでよりももっと多くの報酬を得ることができるようになります！
ゲームをより良いものにしていくためには足し算も大事ですが、引き算も大切です。私たちは新しい機能を追加するたびに、その時の機能をすべて見直して、ちゃんと有意義な働きができているかチェックします。ひたすら機能を追加してしまうと、どこかが散らかった状態になってしまうからです。
そうならないために、私たちは機能の追加や刷新を行う際、やるべきタイミングや箇所を見極めた上で、機能の廃止も行うようにしているのです。
クラン宝箱は、登場してから時が経ち、少しマンネリ化してきたように思えます。
クラン宝箱が実装された当初に比べ、コンプリートに向けて頑張る人も減ってきたと思います。
もっとも、クラン宝箱のおかげで、どのクランメンバーが積極的に活動していて、どのメンバーが放置気味かを知ることができるのも、ひとつの事実。
メンバーの活動状況を把握することは良いクラン運営をする上で重要ですから、私たちはクラン宝箱がなくなってもそのようなチェックができるように工夫したいと考えています。
どうぞご期待ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム