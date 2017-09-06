先日、アメリカの掲示板「reddit」の質問スレッドで、次回アップデートについていくつかのお話をする機会がありました。



その場でお伝えしたアップデートの詳細をまとめましたので、ぜひご確認ください！





Q: 次の大規模アップデートはいつ頃ですか？



A: 10月はじめ頃を目標にしています。





Q: 何か事前情報はありますか？



A: 新しいゲームモードやクエスト、そしてちょっとしたカジュアル要素が加わります。



Q: 最後のカード2種類はいつ登場しますか？また次回アップデートでは、どんなカードが登場するのでしょうか？



A: 新しいカードは1ヵ月おきにリリースする予定ですので、次の新カードは9月末頃になるかと思います。次回アップデートで追加するカードはまだ決まっていませんが、私たちは「ゴースト」のアイデアを再検討しています！





Q: 訓練キャンプのかわりに、実際のプレイヤーを相手にデッキを試せる、非ランキング形式の1対1モードは追加されるのでしょうか？また、デイリーチャレンジ/クエスト/ミッションを実現する予定はありますか？



A: トロフィー数に影響しない対戦モードにつきましては未定です。私たちもプレイヤーとして、1対1バトルのランキングから生じるストレスについては把握しており、協力バトルを実装したのも、そうしたストレスからの楽しい逃げ道を用意するためでした。そして次のアップデートでは、ランキング形式の1対1に代わる、カジュアルなモードも追加予定です。これはちょっとしたネタバレですが… これまでとは大幅に異なる、新たなゲームモードが登場する予定です。みなさんも大好きな協力モードですよ！





Q: 新しいアリーナを追加する予定はありますか？



A: 現在、新しいアリーナを開発中です！





Q: 起動画面は変わるのでしょうか？



A: はい、変わります。こちらは現在作業を進めています（次回アップデートには間に合いそうです）。







ということで、以上が次回アップデートについてのお話でした。



ご意見やご感想がございましたら、ゲーム内よりお気軽にカスタマーサポートまでお問い合せください。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム