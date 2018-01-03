1/31（水）〜2/3（土）の期間中、「YouTuberデッキチャレンジ」が遊べます。



このチャレンジでは、10ヵ国のクラロワYouTuberがつくったデッキを使うことができます！



そこで今回は、どんなデッキがあるのかをご紹介します。







Clash with Ashさんのデッキ

動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！