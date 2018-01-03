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2018年1月3日
Blog – Clash Royale

【速報】YouTuberデッキチャレンジの全デッキはこれだ！

1/31（水）〜2/3（土）の期間中、「YouTuberデッキチャレンジ」が遊べます。

このチャレンジでは、10ヵ国のクラロワYouTuberがつくったデッキを使うことができます！

そこで今回は、どんなデッキがあるのかをご紹介します。


Clash with Ashさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000032;26000038;26000041;26000028;26000035;27000007;26000022;28000008;


Orange Juiceさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000056;26000050;26000032;27000001;26000037;28000008;26000052;26000055;


Alvaro845さんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000023;28000010;28000012;27000001;26000020;28000009;26000027;26000039;


Flakes Powerさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000048;26000035;28000008;26000009;27000001;26000057;28000009;26000039;


Godspeedさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000048;26000035;28000008;26000009;27000007;26000025;28000009;26000039;


Trymacsさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000038;26000034;26000015;26000023;28000010;26000025;28000009;28000012;


きおきおさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000033;26000005;26000022;26000023;26000003;28000008;28000004;26000012;


JUNEさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピー

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000039;26000038;26000050;26000023;28000012;28000009;26000054;28000010;


Trapaさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000032;26000029;26000049;26000056;26000005;27000010;26000015;28000008;


Graxさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000001;26000000;26000049;28000008;27000003;28000000;26000021;26000030;


以上、全10デッキでした！

また、このチャレンジでもらえる初回報酬は以下の通りです。

  • 2勝：レアカード×10枚

  • 4勝：2000ゴールド

  • 6勝：4

    000ゴールド

  • 8勝：8

    000ゴールド

  • 10勝：巨大宝箱

  • 12勝：ウルトラレア宝箱

上手にデッキを駆使しながら、12勝を目指してくださいね。


それでは、YouTuberデッキチャレンジでお会いしましょう！