2018年1月3日
Blog – Clash Royale
【速報】YouTuberデッキチャレンジの全デッキはこれだ！
1/31（水）〜2/3（土）の期間中、「YouTuberデッキチャレンジ」が遊べます。
このチャレンジでは、10ヵ国のクラロワYouTuberがつくったデッキを使うことができます！
そこで今回は、どんなデッキがあるのかをご紹介します。
Clash with Ashさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！
Orange Juiceさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！
Alvaro845さんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！
Flakes Powerさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！
Godspeedさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！
Trymacsさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！
きおきおさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！
JUNEさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピー
Trapaさんのデッキ
動画で使い方をチェック！デッキのコピーは画像をタップ！
Graxさんのデッキ
デッキのコピーは画像をタップ！
以上、全10デッキでした！
また、このチャレンジでもらえる初回報酬は以下の通りです。
2勝：レアカード×10枚
4勝：2000ゴールド
6勝：4
000ゴールド
8勝：8
000ゴールド
10勝：巨大宝箱
12勝：ウルトラレア宝箱
上手にデッキを駆使しながら、12勝を目指してくださいね。
それでは、YouTuberデッキチャレンジでお会いしましょう！