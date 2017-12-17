開発者が大絶賛！「クラロワ妄想カード」TOP6
「もしもクラロワにこんなカードがあったなら」という妄想をTwitterで募集した「#クラロワ妄想カード」。
1000を超えるアイデアの中から、ナイスアイデア10個と、おもわず笑ってしまったネタアイデア5個を選出し、先日こちらの記事で公開しました。
そして今回の記事では、ナイスアイデアTOP6を開発者であるジョナサンからのコメントとともにご紹介します！
ナイスアイデアTOP6
バリア
コスト4の呪文。
相手の呪文を2秒間無効にできる。すべての呪文に対応。
【ジョナサン】
なんて興味深いアイデアなんだ！どんなビジュアルになるか想像してみましたが、きっと保護シールドのようなものになるでしょうね。GOOD！
エンジェル
コスト3のユニット。
広範囲にヒール効果の矢を放つ回復専門のユニット。ヒットポイント、射程範囲はプリンセスと同じ。
【ジョナサン】
これホント好き！私たちも、飛行はしていないものの、とても似たユニットを考えていました。回復系はクールだけど、簡単にパワフルなカードになりますからね…
冷蔵庫
初となるウルトラレアの建物。コスト5。オーブンと同じペースで1体のアイススピリットが出てくる。
【ジョナサン】
建物を新たに増やすのは非常にいいですね！しばらく増やしてきませんでしたから。うん、冷蔵庫、すごくクラロワっぽい！
プリズナー
コスト4のユニット。
囚人バーバリアンが脱獄し、アリーナで暴れ出した設定。体力はバーバリアンより少し低めで、1体出る。鎖のついた鉄球を振り回して戦う。範囲攻撃で、体力が高め。空にも攻撃可能。
【ジョナサン】
このユニットはとても鮮明に想像することができます。城に捕らえられた古典的な囚人のようなイメージ。たぶん彼には金色の球体とチェーンがあるんでしょうね。バルキリーに似ているけど、飛行ユニットにもダメージを与えられそう！
コウモリの巣窟
コスト4の建物。大会レベルでヒットポイント422、生成速度3.3秒、配置時間1秒、稼働時間30秒。破裂時に3匹のコウモリが発生。
【ジョナサン】
この建物は「コウモリの洞窟」と名付けるかもしれません。いやはや、恐ろしい…私のデッキはコウモリとダークネクロに弱いですから…（実は、実際にこの建物の試作版をつくったことがあるんです！）
スパイダー
コスト7のユニット。
大砲やスパーキーなどの発射口や、小屋の出口にクモの糸を吐き出して塞ぎ、一定時間無効にする。敵がいない場合はタワーまで糸を飛ばし、一気にタワーへ移動して攻撃する。その他の敵と戦う際も糸を飛ばし動きを鈍らせる。
【ジョナサン】
コウモリの巣窟…スパイダー…どうやら私たちはハロウィンの機会を逃してしまったようです！とてもカッコいいユニットですね。アイスウィザードやエレクトロウィザードにも近いユニットになるんでしょうか？
ジョナサンからの全体の感想
いやー！どれも超クールで、ゲームのことが考え抜かれた素晴らしいアイデアでした！
日本のプレイヤーの皆さんから大きな感銘を受けました。
皆さんクラロワのことをかなりわかってますね…
otsukaresama desu!!!
…さて、いかがでしたか？
ジョナサンは皆さんのアイデアに大変感動したようです。ブラボー！
この企画はまた実施したいと考えていますので、ぜひ妄想を膨らませながら待っていてくださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！