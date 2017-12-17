ナイスアイデアTOP6



バリア

コスト4の呪文。

相手の呪文を2秒間無効にできる。すべての呪文に対応。





【ジョナサン】

なんて興味深いアイデアなんだ！どんなビジュアルになるか想像してみましたが、きっと保護シールドのようなものになるでしょうね。GOOD！





エンジェル

コスト3のユニット。

広範囲にヒール効果の矢を放つ回復専門のユニット。ヒットポイント、射程範囲はプリンセスと同じ。





【ジョナサン】

これホント好き！私たちも、飛行はしていないものの、とても似たユニットを考えていました。回復系はクールだけど、簡単にパワフルなカードになりますからね…



冷蔵庫



初となるウルトラレアの建物。コスト5。オーブンと同じペースで1体のアイススピリットが出てくる。



【ジョナサン】

建物を新たに増やすのは非常にいいですね！しばらく増やしてきませんでしたから。うん、冷蔵庫、すごくクラロワっぽい！





プリズナー

コスト4のユニット。

囚人バーバリアンが脱獄し、アリーナで暴れ出した設定。体力はバーバリアンより少し低めで、1体出る。鎖のついた鉄球を振り回して戦う。範囲攻撃で、体力が高め。空にも攻撃可能。





【ジョナサン】

このユニットはとても鮮明に想像することができます。城に捕らえられた古典的な囚人のようなイメージ。たぶん彼には金色の球体とチェーンがあるんでしょうね。バルキリーに似ているけど、飛行ユニットにもダメージを与えられそう！





コウモリの巣窟

コスト4の建物。大会レベルでヒットポイント422、生成速度3.3秒、配置時間1秒、稼働時間30秒。破裂時に3匹のコウモリが発生。



【ジョナサン】

この建物は「コウモリの洞窟」と名付けるかもしれません。いやはや、恐ろしい…私のデッキはコウモリとダークネクロに弱いですから…（実は、実際にこの建物の試作版をつくったことがあるんです！）





スパイダー

コスト7のユニット。

大砲やスパーキーなどの発射口や、小屋の出口にクモの糸を吐き出して塞ぎ、一定時間無効にする。敵がいない場合はタワーまで糸を飛ばし、一気にタワーへ移動して攻撃する。その他の敵と戦う際も糸を飛ばし動きを鈍らせる。





【ジョナサン】

コウモリの巣窟…スパイダー…どうやら私たちはハロウィンの機会を逃してしまったようです！とてもカッコいいユニットですね。アイスウィザードやエレクトロウィザードにも近いユニットになるんでしょうか？





ジョナサンからの全体の感想

いやー！どれも超クールで、ゲームのことが考え抜かれた素晴らしいアイデアでした！



日本のプレイヤーの皆さんから大きな感銘を受けました。



皆さんクラロワのことをかなりわかってますね…





otsukaresama desu!!!





…さて、いかがでしたか？



ジョナサンは皆さんのアイデアに大変感動したようです。ブラボー！



この企画はまた実施したいと考えていますので、ぜひ妄想を膨らませながら待っていてくださいね。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

