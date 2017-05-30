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2017年5月30日
Blog – Clash Royale

【開発者が明かす】あのユニット、なんて言ってるの？

クラロワには、セリフをしゃべるユニットがいます。

彼ら、彼女らが何て言ってるのか、皆さんわかりますか？

今回は特別に、その答えを開発チームが教えちゃいます！

〜初級編〜


プリンセスLink to image

遠くの敵に火のついた矢を放つ彼女は、こう言っています。

Let’s go!
レッツゴー！

Gotcha!
捕まえた！了解！などいくつかの意味あり

Bullseye!
命中！


ミニP.E.K.K.A

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パンケーキが大好きなミニP.E.K.K.A。セリフにもそれが表れています。

Pancakes
パンケーキ


〜中級編〜


ボウラー

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巨大な岩を転がす彼もセリフをしゃべっています。

Strike
ストライク

Bye bye
バイバイ

Bowling
ボウリング


エレクトロウィザード

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電気で相手の動きを止めるエレクトロウィザードのセリフはコレ。

Electrify
電気をかける

Electrons
電子

Electricity
電気

Electrance
※こちらは造語


〜上級編〜


アイスウィザードLink to image

イケメンの彼はフィンランド語をしゃべっています。

Jäädy
凍る

Kylmä
冷たい

Pakastaa
凍らせる

Jäätykää
凍る


…ということで、以上がユニットのセリフでした。

バトルも楽しいですが、こういった隠し要素もクラロワの楽しみのひとつ。

ぜひ実際に戦いながら聞いてみてくださいね。


それでは、アリーナでお会いしましょう！