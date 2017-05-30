クラロワには、セリフをしゃべるユニットがいます。



彼ら、彼女らが何て言ってるのか、皆さんわかりますか？



今回は特別に、その答えを開発チームが教えちゃいます！





〜初級編〜



プリンセスLink to image



遠くの敵に火のついた矢を放つ彼女は、こう言っています。



「Let’s go!」

レッツゴー！



「Gotcha!」

捕まえた！了解！などいくつかの意味あり



「Bullseye!」

命中！





ミニP.E.K.K.A



Link to image



パンケーキが大好きなミニP.E.K.K.A。セリフにもそれが表れています。



「Pancakes」

パンケーキ







〜中級編〜



ボウラー



Link to image



巨大な岩を転がす彼もセリフをしゃべっています。



「Strike」

ストライク



「Bye bye」

バイバイ



「Bowling」

ボウリング





エレクトロウィザード



Link to image



電気で相手の動きを止めるエレクトロウィザードのセリフはコレ。



「Electrify」

電気をかける



「Electrons」

電子



「Electricity」

電気



「Electrance」

※こちらは造語







〜上級編〜



アイスウィザードLink to image



イケメンの彼はフィンランド語をしゃべっています。



「Jäädy」

凍る



「Kylmä」

冷たい



「Pakastaa」

凍らせる



「Jäätykää」

凍る





…ということで、以上がユニットのセリフでした。



バトルも楽しいですが、こういった隠し要素もクラロワの楽しみのひとつ。



ぜひ実際に戦いながら聞いてみてくださいね。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

