2024年5月17日
Blog – Clash Royale
限界突破ロイヤルジャイアントイベント
ロイヤルジャイアントを強化しましょう！
限界突破ロイヤルジャイアントイベントでは、無料のカードとゴールドを入手できます。さらに、スタンプの半分以下の価格で、ロイヤルジャイアントを限界突破させることが可能です！5月17日18時から毎日ログインして、無料の報酬を忘れずに回収しましょう！ログインを逃すと、報酬も逃すことになりますよ！
報酬の内容は以下の通りです。
ロイヤルジャイアント250枚（無料）
ロイヤルジャイアントのバナー（無料）
ロイヤルジャイアント500枚（無料）
ロイヤルジャイアントの限界突破シャード1個（💎5個）
7500ゴールド（無料）
ロイヤルジャイアントの限界突破シャード1個（💎10個）
ロイヤルジャイアント750枚（無料）
ロイヤルジャイアントの限界突破シャード2個（💎25個）
魔法のコイン1枚（無料）
ロイヤルジャイアントの限界突破シャード2個（💎50個）
⚠️参加資格：キングレベル7以上のプレイヤー
❓イベントのアイコンが見つかりませんか？ご心配なく！一部のプレイヤーはイベント開催が翌週となりますので、対象の方は4月28日からご参加ください！