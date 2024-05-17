ロイヤルジャイアントを強化しましょう！

限界突破ロイヤルジャイアントイベントでは、無料のカードとゴールドを入手できます。さらに、スタンプの半分以下の価格で、ロイヤルジャイアントを限界突破させることが可能です！5月17日18時から毎日ログインして、無料の報酬を忘れずに回収しましょう！ログインを逃すと、報酬も逃すことになりますよ！

報酬の内容は以下の通りです。

ロイヤルジャイアント 250枚 （無料）

ロイヤルジャイアントのバナー（無料）

ロイヤルジャイアント 500枚 （無料）

ロイヤルジャイアントの限界突破シャード1個（💎5個）

7500 ゴールド（無料）

ロイヤルジャイアントの限界突破シャード1個（💎10個）

ロイヤルジャイアント 750枚 （無料）

ロイヤルジャイアントの限界突破シャード2個（💎25個）

魔法のコイン1枚（無料）

ロイヤルジャイアントの限界突破シャード2個（💎50個）

⚠️参加資格：キングレベル7以上のプレイヤー

❓イベントのアイコンが見つかりませんか？ご心配なく！一部のプレイヤーはイベント開催が翌週となりますので、対象の方は4月28日からご参加ください！