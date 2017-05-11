ビッグニュースのお知らせです！



公式イベントとしては初となる、日本一強いプレイヤーを決める『クラロワ 日本一決定戦』を、5月より開催します！



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16歳以上であればどなたでも参加可能。



5月から9月まではポイントランキング制度を採用し、毎月クラロワ内のカスタム大会で1次予選から3次予選、そして決勝トーナメントを開催します。



まずは特設サイトから1次予選にエントリーしてください。



『クラロワ 日本一決定戦』特設サイト

https://cr-championship.jp/





ルールについて

エントリーしていただいた方々で1次予選を行い、上位200名が2次予選へ。



2次予選での上位16名が3次予選へと進み、3次予選での上位8名が決勝トーナメントへ進みます。



その月の優勝者1名を選出し、これを5月から9月までの間、5回繰り返していきます。



毎月順位に応じたポイントがプレイヤーに付与され、このポイントが毎月加算されていき、計5回の大会終了時に総取得ポイントが多い上位30名に、今後詳細発表となる「ワイルドカード枠」2名を加えた計32名が、今秋開催される決勝大会に参加することができます。



さらに、優勝者は今秋海外で行われる、総額約1億円の賞金獲得に向けて競い合う世界一決定戦『CROWN CHAMPIONSHIP』への出場権利を得られます（参加条件あり） 。





毎月の大会の獲得ポイントについて

優勝: 32ポイント

準優勝： 24ポイント

3位タイ： 18ポイント

5位タイ： 16ポイント

9-10位： 14ポイント

11-12位： 12ポイント

13-14位： 10ポイント

15-16位： 8ポイント

17-99位： 2ポイント

100-200位：1ポイント

圏外： 0ポイント

5月に関する詳細について

エントリー受付締切：5月14日（日）22時

1次予選：5月16日（火）～ 17日（水）

2次予選：5月20日（土）

3次予選：5月21日（日）

決勝トーナメント 5月28日（日）

応募フォームはこちら！

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuycGK-...





果たして日本一に輝くのは一体誰なのか…？



みなさんのご参加、お待ちしています！！





それでは、『クラロワ 日本一決定戦』でお会いしましょう！





※大会の開始や終了タイミングは、予告無く変更になる場合がございます。

※『クラロワ 日本一決定戦』の参加者は、日本国内在住の方に限らせていただきます。

※参加には、大会規約や参加条件などがございます。