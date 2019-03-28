『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship（STAGE:0）』は、高校生のためのeスポーツ大会です。

全国を7ブロック（北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 関西 / 中国・四国 / 九州）に分け、5月にオンライン予選、6月〜7月に全国7ブロックのブロック代表決定戦（オフライン）が開催されます。



そして、8月14日（水）・15日（木）に舞浜アンフィシアターで、日本一のクラロワ高校生プレイヤーの座をかけた決勝大会が行われます。



※クラロワの決勝大会は8月14日（水）に実施

