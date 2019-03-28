高校生のクラロワナンバー1は誰だ！『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』に参加しよう
テレビ東京をはじめとしたテレビ局・新聞社が共催する、国内最大級の学校対抗eスポーツ高校生大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』の第1回大会タイトルに「クラッシュ・ロワイヤル」が採用されました！
「STAGE:0」とは
『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship（STAGE:0）』は、高校生のためのeスポーツ大会です。
全国を7ブロック（北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 関西 / 中国・四国 / 九州）に分け、5月にオンライン予選、6月〜7月に全国7ブロックのブロック代表決定戦（オフライン）が開催されます。
そして、8月14日（水）・15日（木）に舞浜アンフィシアターで、日本一のクラロワ高校生プレイヤーの座をかけた決勝大会が行われます。
※クラロワの決勝大会は8月14日（水）に実施
高校生なら誰でも日本一になれるチャンス！
同じ高校に通う現役高校生3人組であれば、どなたでもエントリーが可能です。
「1v1」「協力バトル（2v2）」なとのゲームモードで競って、日本一の高校生3人組を目指しましょう！
大会優勝チームを、「クラロワリーグ アジア」にご招待！
見事「STAGE:0」で優勝したチームは、韓国で行われる「クラロワリーグ アジア」シーズン2 プレイオフへご招待します。プロ選手との交流や記念マッチなどを組み込んだプログラムを予定しています！
STAGE:0 クラロワ応援団にドズルさん、きおきおさんが就任！
「STAGE:0」の応援団として、クラロワYouTuberとしてお馴染みのドズルさん、きおきおさんが任命されました。今後さまざまなコラボレーション企画が行われる予定です。お楽しみに！
大会概要
【イベント名称】
Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019／（読み仮名）コカ・コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ 2019
【参加対象者】
日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生・通信高校生であること。
生年月日が2001年4月2日～2004年4月1日であること。
同一の学校で、3人一組のチームで参加すること。
応募方法
【エントリー期間】
2019年3月28日（木）〜2019年5月10日（金）17:00まで
【応募ページ】
下記の応募ページより、必要情報をご記入の上、エントリーください。
https://stage0.jp/games/cr.html
日程
予選大会（ブロック代表決定戦）
※オンライン予選に関する詳細は、エントリーした方に追ってお知らせします。
※オフライン予選には、オンライン予選の通過チームのみ出場可能です。
決勝大会（オフライン）
2019年8月14日（水）・15日（木）＠舞浜アンフィシアター
※クラロワの決勝大会は8月14日に行われます。
※詳細は決定次第お知らせします。
イベント公式サイト
https://stage0.jp/