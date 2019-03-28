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2019年3月28日
Blog – Clash Royale

高校生のクラロワナンバー1は誰だ！『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』に参加しよう

テレビ東京をはじめとしたテレビ局・新聞社が共催する、国内最大級の学校対抗eスポーツ高校生大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』の第1回大会タイトルに「クラッシュ・ロワイヤル」が採用されました！

「STAGE:0」とは

『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship（STAGE:0）』は、高校生のためのeスポーツ大会です。

全国を7ブロック（北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 関西 / 中国・四国 / 九州）に分け、5月にオンライン予選、6月〜7月に全国7ブロックのブロック代表決定戦（オフライン）が開催されます。

そして、8月14日（水）・15日（木）に舞浜アンフィシアターで、日本一のクラロワ高校生プレイヤーの座をかけた決勝大会が行われます。

※クラロワの決勝大会は8月14日（水）に実施

高校生なら誰でも日本一になれるチャンス！

同じ高校に通う現役高校生3人組であれば、どなたでもエントリーが可能です。

「1v1」「協力バトル（2v2）」なとのゲームモードで競って、日本一の高校生3人組を目指しましょう！

大会優勝チームを、「クラロワリーグ アジア」にご招待！

見事「STAGE:0」で優勝したチームは、韓国で行われる「クラロワリーグ アジア」シーズン2 プレイオフへご招待します。プロ選手との交流や記念マッチなどを組み込んだプログラムを予定しています！

STAGE:0 クラロワ応援団にドズルさん、きおきおさんが就任！

「STAGE:0」の応援団として、クラロワYouTuberとしてお馴染みのドズルさん、きおきおさんが任命されました。今後さまざまなコラボレーション企画が行われる予定です。お楽しみに！

大会概要

【イベント名称】
Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019／（読み仮名）コカ・コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ 2019

【参加対象者】

  • 日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生・通信高校生であること。

  • 生年月日が2001年4月2日～2004年4月1日であること。

  • 同一の学校で、3人一組のチームで参加すること。

応募方法

【エントリー期間】
2019年3月28日（木）〜2019年5月10日（金）17:00まで

【応募ページ】
下記の応募ページより、必要情報をご記入の上、エントリーください。

https://stage0.jp/games/cr.html

日程

予選大会（ブロック代表決定戦）

※オンライン予選に関する詳細は、エントリーした方に追ってお知らせします。
※オフライン予選には、オンライン予選の通過チームのみ出場可能です。

決勝大会（オフライン）
2019年8月14日（水）・15日（木）＠舞浜アンフィシアター

※クラロワの決勝大会は8月14日に行われます。

※詳細は決定次第お知らせします。

イベント公式サイト
https://stage0.jp/