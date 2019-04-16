【クラロワリーグ アジア】日本4チームの全19選手が決定！新規加入選手や、チーム間の移籍も！
4月25日、いよいよ開幕。開幕試合は日本チーム対決に！
「クラロワリーグ アジア2019」は4月25日（木）に開幕し、全試合（シーズン2 プレイオフを除く）を韓国で開催します。まずはレギュラーシーズンに総当たり戦を66試合行い、勝ち上がった8チームがプレイオフに進出できます。
そして4月25日（木）の開幕試合は、「GameWith」と「DetonatioN Gaming」の日本チーム同士の対決となります！
6名の新規加入選手、チーム間の移籍も！
今年は6名の新規選手を迎えます。新規加入選手はこちら！
【DetonatioN Gaming】
HANExHANE
れいや
【FAV gaming】
JACK
きたっしゃん
【GameWith】
ブロッサム
【PONOS】
kota
そして、Rolaporon選手、焼き鳥選手、RAD選手はそれぞれチームを移籍してのリーグ参加となります。
各選手画像の下に、選手のTwitterアカウントもご紹介しているので、Twitterをやっている方はぜひフォローしてみてくださいね。
各チームの所属選手はこちら！
それでは、今年のクラロワリーグに出場する日本チームの選手をご紹介します。
各チームのスローガンとともに、
①リーグへの意気込み
②好きなカード
③プロになって変わったこと（既存選手）／楽しみにしていること（新規選手）
以上3点をあわせてご紹介します！
DetonatioN Gaming
「One for all, All for one」
Twitter：@hanexhane_gs
Twitter：@SEMEKO_COC
Twitter：@pirameki_34
Twitter：@reiya5555
Twitter：@tenten_cr
FAV gaming
「楽しく、そして勝つ！」
Twitter：@SlGkvcc
Twitter：＠JACK15842169
Twitter：＠Kent_Golemeshi
Twitter：＠Kitassyan
GameWith
「ゲームをより楽しめる世界を創る」
Twitter：＠Blossom5510
Twitter：＠KK19212_Cr
Twitter：＠Rolaporon
Twitter：＠yaki921
Twitter：＠YUICR820
PONOS
「100年、勝ち続けるために。」
Twitter：＠kota_torehan
Twitter：＠orange____boy
Twitter：＠Monkey_D_WIMPS
Twitter：＠raikijones0331
Twitter：＠tengod_CR
以上が全19選手の皆さんでした！
「クラロワリーグ アジア」、他の地域の選手はこちら！
アジアだけでなくオーストラリア、ブラジル、ドイツ、ホンジュラス、アメリカ、ベネズエラなど15の地域から計58名の選手が参加します。
【韓国】
【東南アジア】
4月25日（木）の開幕戦は、日本チーム同士の熱い戦いとなります。
「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて試合が配信されますので、お楽しみに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！