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2019年4月16日
Blog – Clash Royale

【クラロワリーグ アジア】日本4チームの全19選手が決定！新規加入選手や、チーム間の移籍も！

4月25日、いよいよ開幕。開幕試合は日本チーム対決に！

「クラロワリーグ アジア2019」は4月25日（木）に開幕し、全試合（シーズン2 プレイオフを除く）を韓国で開催します。まずはレギュラーシーズンに総当たり戦を66試合行い、勝ち上がった8チームがプレイオフに進出できます。

そして4月25日（木）の開幕試合は、「GameWith」「DetonatioN Gaming」の日本チーム同士の対決となります！

6名の新規加入選手、チーム間の移籍も！

今年は6名の新規選手を迎えます。新規加入選手はこちら！

【DetonatioN Gaming】

HANExHANE

れいや

【FAV gaming】

JACK

きたっしゃん

【GameWith】

ブロッサム

【PONOS】

kota

そして、Rolaporon選手、焼き鳥選手、RAD選手はそれぞれチームを移籍してのリーグ参加となります。
各選手画像の下に、選手のTwitterアカウントもご紹介しているので、Twitterをやっている方はぜひフォローしてみてくださいね。

各チームの所属選手はこちら！

それでは、今年のクラロワリーグに出場する日本チームの選手をご紹介します。

各チームのスローガンとともに、

①リーグへの意気込み

②好きなカード

③プロになって変わったこと（既存選手）／楽しみにしていること（新規選手）

以上3点をあわせてご紹介します！

DetonatioN Gaming

「One for all, All for one」

Twitter：@hanexhane_gs

Twitter：@SEMEKO_COC

Twitter：@pirameki_34

Twitter：@reiya5555

Twitter：@tenten_cr

FAV gaming

「楽しく、そして勝つ！」

Twitter：@SlGkvcc

Twitter：＠JACK15842169

Twitter：＠Kent_Golemeshi

Twitter：＠Kitassyan

GameWith

「ゲームをより楽しめる世界を創る」

Twitter：＠Blossom5510

Twitter：＠KK19212_Cr

Twitter：＠Rolaporon

Twitter：＠yaki921

Twitter：＠YUICR820

PONOS

「100年、勝ち続けるために。」

Twitter：＠kota_torehan

Twitter：＠orange____boy

Twitter：＠Monkey_D_WIMPS

Twitter：＠raikijones0331

Twitter：＠tengod_CR

以上が全19選手の皆さんでした！

「クラロワリーグ アジア」、他の地域の選手はこちら！

アジアだけでなくオーストラリア、ブラジル、ドイツ、ホンジュラス、アメリカ、ベネズエラなど15の地域から計58名の選手が参加します。

【韓国】

【東南アジア】

4月25日（木）の開幕戦は、日本チーム同士の熱い戦いとなります。

「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて試合が配信されますので、お楽しみに！

それでは、アリーナでお会いしましょう！