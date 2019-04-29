先月お知らせした、国内最大級の学校対抗eスポーツ高校生大会の『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』。

今回、『STAGE:0』応援団に就任しているクラロワYouTuberのきおきおさんとドズルさんに加え、新たに6名の追加メンバーが決定しました！



応援団が全国の予選会場に登場

6月から全国各地で開催される地方ブロックオフライン予選では、参加する高校生を応援するために『STAGE:0』応援団の皆さんが会場に駆けつけてくれます！



メンバーをご紹介！

地方ブロック予選をさらに盛り上げてくれる、強力な応援団メンバーはこちら！

