『STAGE:0』クラロワ応援団に６名の追加メンバーが決定！
先月お知らせした、国内最大級の学校対抗eスポーツ高校生大会の『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』。
今回、『STAGE:0』応援団に就任しているクラロワYouTuberのきおきおさんとドズルさんに加え、新たに6名の追加メンバーが決定しました！
応援団が全国の予選会場に登場
6月から全国各地で開催される地方ブロックオフライン予選では、参加する高校生を応援するために『STAGE:0』応援団の皆さんが会場に駆けつけてくれます！
メンバーをご紹介！
地方ブロック予選をさらに盛り上げてくれる、強力な応援団メンバーはこちら！
6月2日（日）【関西ブロック】きおきお／岸大河* ／ドズル
6月16日（日）【中国・四国ブロック】ドズル／ユキ旦那*
6月22日（土）【中部ブロック】koo*／田口尚平（テレビ東京）
6月29日（土）【東北ブロック】いけだつばさ*／田口尚平（テレビ東京）
7月7日（日）【北海道ブロック】岸大河／ドズル／ぼんじゅうる*
7月14日（日）【九州ブロック】岸大河／ドズル*
7月20日（土）【関東ブロック】きおきお*／koo／田口尚平（テレビ東京）
（敬称略、「*」マークの付いている方は各ブロックの応援リーダー）
決勝戦は豪華出演者を迎えテレビ放送
8月14日（火）に舞浜アンフィシアターにて行われる決勝戦は、実況・岸大河さん、解説・ドズルさん、ゲスト・きおきおさんでお送りすることが決定！
予選、決勝戦ともにテレビ東京系列などで特番としてテレビ放送が予定されています。
そして先日、現役高校生のプロ選手であるKK選手から、『STAGE:0』に向けてこんなメッセージが届きました。
「eスポーツ」という言葉を最近耳にする機会が増えてきて、高校生の中にもeスポーツに本気で取り組みたいと思っている方がいると思います。
僕もその中のひとりで、昨年、高校生プロ選手として「クラロワリーグ」を戦い、チームのメンバーと一緒に今まで味わったことのないような経験をさせてもらいました。
同世代のみなさんにもぜひ、eスポーツを通じて、最高の感動を味わってもらいたいです。
そしていつか、「STAGE:0」で活躍した同世代のみなさんと、クラロワをプレイできたら嬉しいです。
エントリーは5月10日まで受付中。まだまだ間に合います！
大会詳細は『STAGE:0』公式サイトをご覧ください。
エントリー方法はこちらの動画からもチェックできます。