いつもクラロワをお楽しみいただき、ありがとうございます。

クラン対戦における不具合について現在の状況をご説明します。

不具合の原因を特定したため、9月10日* にメンテナンスを行い、修正を行う予定です。

*日本時間では9月11日になる可能性がございます。

これらの不具合は254クランにおいて30分間発生していました。

主な不具合 :

・クラン対戦トロフィーが大幅に増加する

・クラン対戦トロフィーが大幅に減少する

・対戦ボーナスが所定数よりも多くもらえる

・プレイヤーが受け取る報酬が本来より増加する

上記の不具合は9月10日*、修正される予定です。不具合によりすでに受け取られている対戦ボーナスは、取り消す方針です。併せて、使用されたトレードチケットおよびそれにより交換されたカードにどう対処するかは、随時検討して参ります。

幸いにも、不具合の生じたクラン以外には影響が及ばずに済んだ一方、ランキングの不具合により多くの方に混乱を与えることとなりました。ご不便とご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。すべての皆様に最も公平となる方法で解決できるよう努めますので、ご安心ください。