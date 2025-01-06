吹き矢に勝るものは毒を塗った吹き矢しかありません。限界突破吹き矢ゴブリンを主軸に据えて、最高のデッキをドラフトしましょう。

⚔️チャレンジ：1月10日～13日

🏆報酬：バナー（デコレーション＋フレーム）