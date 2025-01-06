2025年1月6日
Blog – Clash Royale
1月のイベントとチャレンジ！
限界突破吹き矢ゴブリンドラフト（1対1）：1月6日～13日
吹き矢に勝るものは毒を塗った吹き矢しかありません。限界突破吹き矢ゴブリンを主軸に据えて、最高のデッキをドラフトしましょう。
⚔️チャレンジ：1月10日～13日
🏆報酬：バナー（デコレーション＋フレーム）
鍛冶屋ジャイアント（1対1）：1月13日～20日
優れた戦士には優れた武器が必要です。鍛冶屋ジャイアントがユニットに最高の武器を届けます！
⚔️チャレンジ：1月17日～20日
🏆報酬：バナー（デコレーション＋フレーム）
バーサーカークラッシュ（1対1）：1月20日～27日
戦いのゴングが鳴りました！どのユニットもヒットポイントが半分以下になると、攻撃力と移動速度が上昇します！
⚔️チャレンジ：1月24日～27日
🏆報酬：バナーデコレーション
スーパーカードドラフト（1対1）：1月27日～2月3日
スーパーカードをドラフトしてデッキを組みましょう！通常のドラフトバトルと同じルールが適用されます。
⚔️チャレンジ：1月31日～2月3日
🏆報酬：バナーフレーム