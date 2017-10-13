クラロワの自作デッキを紹介したり、グランドチャレンジを実況しながら配信したり、スパーキーがいかに素晴らしいユニットか語ったり…



クラロワに関する動画が、日々生み出されています。



そこでこの10月、お題に沿った動画をYouTubeに投稿し、ハッシュタグを使ってTwitterで紹介すると、抽選で500エメラルドが貰えるキャンペーンを実施します！





クラロワYouTuberチャレンジ

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【特典】

各テーマごとに20名様、計60名様に抽選で500エメラルド配布！



当選連絡はTwitterのDMで行うため、必ず公式アカウントをフォローしてください。



期間中、クラロワ公式アカウントがみなさんの動画にコメントを積極的に行っていきます！





【内容】

その１

テーマ： #クラロワ自分ルール

応募期間：10月14日(土) 12:00〜18日(水) 23:59

基準：ユニークなルールに基づいたプレイ動画を募集します。建物のみでバトル、ユニットを出す時必ずユニットの声マネをする、利き手と逆の手でプレイする…発想は自由、ルールの数だけ遊び方が生まれます！



その２

テーマ： #クラロワ知恵袋

応募期間：10月20日(金) 12:00〜24日(火) 23:59

基準：プレイに役立つ小ネタ紹介や解説動画を募集します。ジャイアントは◯◯すれば完封できる、などなど。あなたが知っているテクニックを教えてください！



その３

テーマ： #私のクラロワ

応募期間：10月26日(木)12:00〜30日(月) 23:59

基準：お気に入りのカードについて取り上げる動画を募集します。スパーキー？ゴーレム？それとも、バルーン？あなたならではのカードを取り上げてみてください。





【応募方法】

１．各期間内にテーマに沿った動画をYouTubeで投稿

２．該当テーマのハッシュタグと、動画のURLを記載した動画紹介ツイートをTwitterで投稿



※当キャンペーン参加は、本人によるオリジナル動画での応募に限ります。

※キャンペーン終了後、クラロワ公式YouTubeアカウントの再生リストにてご投稿いただいた動画を紹介する可能性がございます。ご了承いただける方のみご参加をお願いします。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

