このたび、クラロワリーグ アジア シーズン2の複数の試合において、

クラロワリーグ運営チームのなかでのルールの認識に誤りがあり、

本来はKING OF THE HILLのタイブレーカールールは各ゲームごとに都度適用となり

引き分けとなった時点でタイブレーカールールをもとに判定がされるところ、

再試合を行ってしまいました。大変申し訳ありませんでした。

該当する2試合については、Set1からの再試合を行いました。結果をお知らせさせていただきます。

該当試合

1)Week1 Day3 Match1:GameWith vs PONOS Sports

2)Week3 Day1 Match2:OGN ENTUS vs PONOS Sports

再試合結果

1)Game With vs PONOS Sports: 2-0でGameWithの勝利

2)OGN ENTUS vs PONOS Sports: 0-2でPONOS Sportsの勝利

当初行われた試合と再試合の結果が同じだったため、再試合による順位表への影響はありません。

各ゲームの結果や選手の個人戦績については、公式サイトに反映済みとなります。

http://crl-asia.com/jp/schedule/

今後このようなことが起きないよう、リーグ運営スタッフ一同徹底してまいります。

引き続きクラロワリーグをお楽しみいただけますと幸いです。