2018年10月10日
Blog – Clash Royale
【お知らせ】「クラロワリーグ アジア」シーズン2 Week1およびWeek3の試合における進行の誤りと再試合の実施につきまして
このたび、クラロワリーグ アジア シーズン2の複数の試合において、
クラロワリーグ運営チームのなかでのルールの認識に誤りがあり、
本来はKING OF THE HILLのタイブレーカールールは各ゲームごとに都度適用となり
引き分けとなった時点でタイブレーカールールをもとに判定がされるところ、
再試合を行ってしまいました。大変申し訳ありませんでした。
該当する2試合については、Set1からの再試合を行いました。結果をお知らせさせていただきます。
該当試合
1)Week1 Day3 Match1:GameWith vs PONOS Sports
2)Week3 Day1 Match2:OGN ENTUS vs PONOS Sports
再試合結果
1)Game With vs PONOS Sports: 2-0でGameWithの勝利
2)OGN ENTUS vs PONOS Sports: 0-2でPONOS Sportsの勝利
当初行われた試合と再試合の結果が同じだったため、再試合による順位表への影響はありません。
各ゲームの結果や選手の個人戦績については、公式サイトに反映済みとなります。
http://crl-asia.com/jp/schedule/
今後このようなことが起きないよう、リーグ運営スタッフ一同徹底してまいります。
引き続きクラロワリーグをお楽しみいただけますと幸いです。