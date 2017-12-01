クラロワ世界一プレイヤーが決定！生放送を見逃すな！
全世界2,740万人ものプレイヤーが参加した「クラロワ 世界一決定戦」。
きたる12月3日（日）19時、ついに決勝戦が行われます！
無数のライバルたちに勝ち抜き、8地域の中から選ばれた16名のファイナリストが、ロンドンに集結。
日本からは、5月からスタートした「クラロワ 日本一決定戦」でみごと勝ち抜いたフチさんとアマテラスさんが参加します！
フチさんについて
クラロワ日本一に輝いたフチさん。なんと一度も課金したことがないという驚異のプレイヤーです。
日本一決定戦では、クローンを上手に駆使し、みごと優勝を勝ち取りました。
頭脳プレイに長けた彼はロンドンの舞台でどんな戦術を見せるのでしょう？楽しみです！
アマテラスさんについて
クラロワ日本二位のアマテラスさんは、重量級ユニットのスペシャリスト。
日本一決定戦では、高校生でありながら、大人顔負けのプレイを見せつけました。
果たしてどんな神プレイが飛び出すのか、乞うご期待ください！
クラロワ世界一決定戦について
今回の大会をお楽しみいただくために、賞金やルールなどについてご説明します。
①賞金
なんと、優勝者には150,000ドル （約1,700万円）もの賞金が！順位別の賞金リストは以下の通りです。
1位：150,000ドル（約1,700万円）
2位：75, 000ドル（約850万円）
3位、4位：27,500ドル（約310万円）
5位-8位：15,000ドル（約170万円）
9位-16位：7500ドル（約85万円）
賞金総額：400,000ドル（約4500万円！）
②対戦ルール
「クラロワ 日本一決定戦」同様、特殊なルールが設けられています。
1：16名によるトーナメント方式
2：全カード使用可能
3：ただしBANカードシステムが採用されており、お互いに相手の禁止カードを1枚選択し、そのカードはその試合において選んだ側も使用禁止に
4：対戦ごとにデッキの変更が可能
5：決勝戦までは2本先取した方が勝ち進み、決勝戦のみ3本先取で勝利に
③フチさん＆アマテラスさんの対戦相手
フチさんは、ドイツ出身のBerinさんと対戦します。
Berinさんは序盤じっくりと相手の動きを観察し、終盤になって一気に畳み掛けるプレイスタイルを得意とするプレイヤーです。
あらゆる大会でまだ流行していない一歩先のデッキを組んでくるので、予測がつきません。
防衛も非常にうまいBerinさんに、フチさんは勝つことができるでしょうか？
一方アマテラスさんの対戦相手は、ベトナム出身のTaliさん。
Taliさんは枯渇デッキを得意としながら、世界一決定戦につながる予選大会では20種類以上ものデッキを使用した多彩なプレイヤーです。
最大の強みは敵の分析で、あえて適当なカードをBANすることにより、相手の得意デッキを誘導して出させる傾向があります。
年齢は34歳。高校生であるアマテラスさんは年齢の壁を超え、勝利することができるでしょうか！？
生放送でふたりを応援しよう！
本大会は、12月3日（日）19時より、YouTubeにて生放送されます。
実況は人気YouTuberのドズルさんときおきおさん。
ぜひお見逃しなく！
また、Twitterではふたりを応援すべく、応援キャンペーンを実施します。
公式アカウントをフォローして、応援メッセージを送ってくれた方の中から、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼント！
応援メッセージはコチラのリンクから↓
https://twitter.com/ClashRoyal...
熱いメッセージをお待ちしています。
それでは、生放送でお会いしましょう！