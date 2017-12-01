フチさんについて

クラロワ日本一に輝いたフチさん。なんと一度も課金したことがないという驚異のプレイヤーです。

日本一決定戦では、クローンを上手に駆使し、みごと優勝を勝ち取りました。

頭脳プレイに長けた彼はロンドンの舞台でどんな戦術を見せるのでしょう？楽しみです！





アマテラスさんについて

クラロワ日本二位のアマテラスさんは、重量級ユニットのスペシャリスト。

日本一決定戦では、高校生でありながら、大人顔負けのプレイを見せつけました。

果たしてどんな神プレイが飛び出すのか、乞うご期待ください！





クラロワ世界一決定戦について