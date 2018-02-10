【対戦ルール】

・3対3の団体戦

・先鋒・中堅・大将同士で対戦

・

全組み合わせ 2試合先取



・BAN PICKルール（お互いが一枚使用禁止カードを選択）を採用し、1組み合わせごとにBAN PICKをおこなう

・2組み合わせで勝利したチームが1セット獲得、次のセットへ

・先に2セット獲得したチームの勝利

・2セット終了時、両チームともに1セット勝利を獲得した場合は、代表者1名による決定戦をおこなう

・代表者決定戦も2試合先取、BAN PICKルールを採用

・全試合90秒のデッキ変更タイムが与えられる

・勝利したチームは賞金30万円獲得





【番組概要】

放送日時：2018年2月11日（日）11時～13時

出演者：岸大河（総合MC/実況）、ドズル（解説）、ユキ旦那（リポーター）

日本選手：ローラ、天GOD、RADWIMPS

韓国選手：X-Bow Master、Chasyu Rice、Hemosu

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※当日はニコニコ生放送のほか、ドズルさんのYouTubeチャンネルにて生放送予定。





さらに詳しい情報を知りたい方は、ファミ通Appさんのこちらの記事をご確認くださいね。



どうぞ生放送をお見逃しなく！





それでは、アリーナでお会いしましょう！

