2018年2月10日
Blog – Clash Royale
【2月11日】闘会議にてクラロワ日韓戦が開催！生放送も！
2018年2月11日（日）、千葉・幕張メッセ「闘会議2018」内にて、非公式イベント“闘会議選抜！クラロワ日韓戦”が行われます。
日本代表3名と韓国代表3名が激突し、当日11:00〜13:00、生放送も実施されます！
【対戦ルール】
・3対3の団体戦
・先鋒・中堅・大将同士で対戦
・
全組み合わせ 2試合先取
・BAN PICKルール（お互いが一枚使用禁止カードを選択）を採用し、1組み合わせごとにBAN PICKをおこなう
・2組み合わせで勝利したチームが1セット獲得、次のセットへ
・先に2セット獲得したチームの勝利
・2セット終了時、両チームともに1セット勝利を獲得した場合は、代表者1名による決定戦をおこなう
・代表者決定戦も2試合先取、BAN PICKルールを採用
・全試合90秒のデッキ変更タイムが与えられる
・勝利したチームは賞金30万円獲得
【番組概要】
放送日時：2018年2月11日（日）11時～13時
出演者：岸大河（総合MC/実況）、ドズル（解説）、ユキ旦那（リポーター）
日本選手：ローラ、天GOD、RADWIMPS
韓国選手：X-Bow Master、Chasyu Rice、Hemosu
⇒番組ページはこちら
⇒ドズルさんのYouTubeチャンネルはこちら
※当日はニコニコ生放送のほか、ドズルさんのYouTubeチャンネルにて生放送予定。
さらに詳しい情報を知りたい方は、ファミ通Appさんのこちらの記事をご確認くださいね。
どうぞ生放送をお見逃しなく！
それでは、アリーナでお会いしましょう！