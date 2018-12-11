12月のアップデートを経て新たなバランス環境となった今、おすすめのデッキをご紹介します。

トレードチケットがさらに出やすくなったので、いつもとは違うカードを集めてみるのも良いかもしれませんね。

それでは早速見てみましょう！

12月アップデートの内容はこちら

焼き鳥選手おすすめ！2.9コストクロスボウデッキ