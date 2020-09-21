※ 配信する側と視聴（コメント・ギフト）する側、どちらもプレイヤータグを登録する必要があります。

※ ポイントの対象となる試合は期間中ミラティブで配信したものだけです。

※ 試合に負けてしまっても、クラウンを獲得すればポイント対象です。

※ フレバトのクラウンを獲得はポイント対象外です。

※ コメントをくれたクラメンの人数は日毎に集計されます。また自分自身はコメントをしなくても1人とカウントされます。（自分以外の5人のクラメンが7日間コメントをくれた場合、(5+1)×7 = 42人分です）

※ 期間中にクランを移籍した場合、個人に付与されたポイントは移籍先のクランに加算されます。

※ 期間終了後クランを抜けてもランキング集計に影響はありません。

※ 1人のプレイヤーが複数アカウントで参加することはできません。

🎁 賞品 🎁

クランの順位に応じて、イベント参加メンバー全員に以下の賞品をプレゼント🎁✨

1位-10位 500円分のギフトコード＋500ミラティブコイン

11位-20位 500円分のギフトコード＋300ミラティブコイン

21位-50位 500ミラティブコイン

51位-100位（ラッキー賞以外）300ミラティブコイン

また、ラッキー賞として77位、100位にランクインしたクランの参加メンバーには777エメラルドをプレゼントしちゃいます✨

注意事項

友だち配信での試合・コメント・ギフトは、集計対象外です。

端末やブラウザの言語設定で日本語以外を設定されているアカウントは、集計対象外です。

運営が企画趣旨にそぐわないと判断した場合や、不適切と判断した配信は集計から除外させていただく場合があります。





■免責事項

本企画は株式会社ミラティブが運営を行います。

本企画は予告無く変更、中止されることがあります。

必要と判断した場合には、本要項を変更できるほか、本企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応ができるものとします。

参加者は本企画の参加にあたり、本要項および当社の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。

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