【ミラティブ】クラン対抗戦@ミラティブ 開催！
ミラティブで一番盛り上がってるクラロワのクランを決める戦いが…はじまる⚔️クラメンを誘ってNo.1クランを目指そう🔥
TOP100クランには素敵な賞品をプレゼント🎁
⏰ 期間 ⏰
9月21日 (月) 17:00 ~ 10月5日 (月) 23:59
🏆 イベント概要 🏆
まずは、ミラティブにクラロワのプレイヤータグを登録しよう❗️方法はこちらをタップして確認👀
クランの盛り上がりは「配信中の獲得クラウン数」「クラメンのコメント人数」「クラメンのギフト」を元にしたポイントで決まる💪
🕵️♀️ポイントを稼ぐコツ🕵️♀️を参考に、クラメンと協力してポイントを集めよう🔥
自分の順位やポイントは、おすすめタブでクラロワアイコンをタップすると表示されるイベントページで確認しよう✍️
🕵️♀️ポイントを稼ぐコツ🕵️♀️
クラメンを一人でも多く誘う❗️
配信中のバトルでクラウンを獲得しまくる🏆
クラメンの配信でコメントをする💬
クラメンの配信でギフトを贈る💝フィーバータイムならポイント2倍✨
参加メンバーが多いほど有利👍クラメンみんなで遊びに行けば行くほど、多くのポイントがゲットできますよ😘
🔥ルール詳細 🔥
期間中にクランが獲得したポイントの合計点を競います⚔
期間中、1人のクラメンが獲得することができるポイントは、以下の計算式で表されます。
クラメンのポイント ＝ 配信中に獲得したクラウン数 × 配信中にコメントしてくれたクラメンの人数 ＋ 配信中にクラメンにもらったギフトポイントの数
参加しているクラメンのポイント数の合計が、クランの獲得ポイントです。
▼ ポイント獲得イメージ
※ 配信する側と視聴（コメント・ギフト）する側、どちらもプレイヤータグを登録する必要があります。
※ ポイントの対象となる試合は期間中ミラティブで配信したものだけです。
※ 試合に負けてしまっても、クラウンを獲得すればポイント対象です。
※ フレバトのクラウンを獲得はポイント対象外です。
※ コメントをくれたクラメンの人数は日毎に集計されます。また自分自身はコメントをしなくても1人とカウントされます。（自分以外の5人のクラメンが7日間コメントをくれた場合、(5+1)×7 = 42人分です）
※ 期間中にクランを移籍した場合、個人に付与されたポイントは移籍先のクランに加算されます。
※ 期間終了後クランを抜けてもランキング集計に影響はありません。
※ 1人のプレイヤーが複数アカウントで参加することはできません。
🎁 賞品 🎁
クランの順位に応じて、イベント参加メンバー全員に以下の賞品をプレゼント🎁✨
1位-10位 500円分のギフトコード＋500ミラティブコイン
11位-20位 500円分のギフトコード＋300ミラティブコイン
21位-50位 500ミラティブコイン
51位-100位（ラッキー賞以外）300ミラティブコイン
また、ラッキー賞として77位、100位にランクインしたクランの参加メンバーには777エメラルドをプレゼントしちゃいます✨
注意事項
友だち配信での試合・コメント・ギフトは、集計対象外です。
端末やブラウザの言語設定で日本語以外を設定されているアカウントは、集計対象外です。
運営が企画趣旨にそぐわないと判断した場合や、不適切と判断した配信は集計から除外させていただく場合があります。
■免責事項
本企画は株式会社ミラティブが運営を行います。
本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
必要と判断した場合には、本要項を変更できるほか、本企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応ができるものとします。
参加者は本企画の参加にあたり、本要項および当社の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
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