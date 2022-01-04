ロワイヤルイヤー
これまでについて
皆さん、こんにちは！
2021年はクラッシュ・ロワイヤルにとって最高の1年となりました！
これもひとえに、コミュニティの皆さんのおかげです。お寄せいただいたアイデアやご提案が道しるべとなり、数々の素晴らしいアップデートをお届けでき、クラッシュ・ロワイヤルをさらに楽しいゲームへと進化させることができました。
去年追加されたコンテンツをいくつか振り返ってみましょう。
トロフィー目標の拡大
新レベルの追加
アップグレードコストの削減
ゴールド報酬の増加
スターポイントを全プレイヤーに解放
新しい宝箱を複数追加
チャレンジの仕様変更
アップグレードを大幅に促進できる魔法アイテムの追加
新レア度となるチャンピオンカードの追加
快適性の向上も多数！
こうした新しい要素を追加したことによって、新規プレイヤーが大幅に増え、しばらくプレイしていなかった方もゲームに復帰してもらうことができました。私たちとしても嬉しい気持ちでいっぱいです！
また、今年のクラロワリーグにおいてはMugi選手が世界チャンピオンに輝き、最高のクライマックスを迎えることができました！
来年もさらに大会を盛り上げていきますので、どうぞご期待ください！
現在について
これまで進んできた道のりを振り返ると、2021年はクラッシュ・ロワイヤルにとって実り多い1年となりました。
現在開発チームでは、皆さんからいただいたご意見をもとに、今後に向けて様々な構想を練っているところです。将来のアップデートにおいてご好評いただけることを弊社一同願っております。
また、ゲーム内には、アサシン ユーノや漁師トリトンに関するバグなど、修正が必要な不具合が残っていることも認識しております。私たちも解決に向けて最善を尽くしているところではございますが、現在直面している技術的な問題により、想定よりも大幅に時間がかかっている状況です。
ご迷惑をおかけしておりますが、できる限り早く修正いたしますので、今しばらくお待ちください。
今後について
2022年も開始早々に、弊社では楽しいコンテンツを続々と準備しております。
万が一開発がうまく進まなかった場合に、皆さんの期待を裏切るようなことはしたくないので、詳細についてはまだ公開できませんが、今年の展望を大まかにご紹介したいと思います。
今年の主な目標は以下の通りです。
報酬の増加とゲームを進捗させる方法の多様化
カスタマイズ要素の追加
仕様改善
他にも、ご要望の多かった快適性の向上など、様々な改善を行う予定ではありますが、上記が今年の主な取り組みになります。
次のアップデートは、2022年の4月に実装を予定しております… とはいえ、それまで待ちきれない方もいますよね？そこで、ちょっとした先行情報をお知らせします！
バランス調整
バランス調整の間隔が3カ月では長すぎるというご意見が多かったため、今後は2カ月おきに実施いたします。
2カ月という期間があれば、他のコンテンツの開発に取り組みつつ、十分にデータを収集して適切な調整を行えると思います。
今年は2月、4月、6月、8月、10月、12月にバランス調整を行う予定です。
バランス調整に関して、たくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました！