これまで進んできた道のりを振り返ると、2021年はクラッシュ・ロワイヤルにとって実り多い1年となりました。

現在開発チームでは、皆さんからいただいたご意見をもとに、今後に向けて様々な構想を練っているところです。将来のアップデートにおいてご好評いただけることを弊社一同願っております。



また、ゲーム内には、アサシン ユーノや漁師トリトンに関するバグなど、修正が必要な不具合が残っていることも認識しております。私たちも解決に向けて最善を尽くしているところではございますが、現在直面している技術的な問題により、想定よりも大幅に時間がかかっている状況です。



ご迷惑をおかけしておりますが、できる限り早く修正いたしますので、今しばらくお待ちください。

