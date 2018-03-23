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2018年3月23日
Blog – Clash Royale

【3/25生配信】クラロワリーグ公式オンライン大会の激戦を見逃すな！

プレイヤーの皆さん、「クラロワリーグ20勝チャレンジ」はいかがでしたか？

このチャレンジで20勝を達成したプレイヤーは、日本の4チームに自分自身をアピールする機会として「クラロワリーグ公式オンライン大会」に出場します！

3/25（日）、大会の様子を生配信！

「クラロワリーグ公式オンライン大会」の模様を皆さんにもご覧いただくべく、生配信を行います！

この配信では、クラロワリーグについて詳細を説明するとともに、大会1日目の様子を実況・岸大河さん、解説・ドズルさんでお届けします。


<生配信について>

【番組名】
クラロワリーグ公式オンライン大会 Day1

【参加チーム】
株式会社GameWith
FAV gaming
DetonatioN Gaming
PONOS Sports

【出演者】
ゲーム実況：岸大河さん
ゲーム解説：ドズルさん

【生配信スケジュール】
3月25日（日）21時〜
※大会は2日間行われますが、生配信は3/25のみです

Video

https://youtu.be/m7divOByNsY


プロ選手への歩みを進めるのは誰なのか、どんなドラマが繰り広げられるのか…

3/25（日）21時〜、ぜひその目でお確かめください！


それでは、アリーナでお会いしましょう！