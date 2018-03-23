3/25（日）、大会の様子を生配信！

「クラロワリーグ公式オンライン大会」の模様を皆さんにもご覧いただくべく、生配信を行います！



この配信では、クラロワリーグについて詳細を説明するとともに、大会1日目の様子を実況・岸大河さん、解説・ドズルさんでお届けします。





<生配信について>



【番組名】

クラロワリーグ公式オンライン大会 Day1



【参加チーム】

株式会社GameWith

FAV gaming

DetonatioN Gaming

PONOS Sports



【出演者】

ゲーム実況：岸大河さん

ゲーム解説：ドズルさん



【生配信スケジュール】

3月25日（日）21時〜

※大会は2日間行われますが、生配信は3/25のみです

