30日間にわたる戦いが終了。「夏休み毎日クラロワ1000人大会」を振り返ろう！
8月にスタートした「夏休み毎日クラロワ1000人大会」キャンペーン。クラロワ公式Twitterにて入場パスワードを毎日発表し、30日間連続で1000人大会を開催しました。
たくさんの方々に参加して頂き、早い日は1分で満員になってしまうこともありました。
今回はそんな熱気あふれる30日間の戦いを振り返っていきたいと思います！
「Mugi」さんが2日連続で準優勝！
2017年12月に開催された「ミラティブクラロワ最強決定戦」で優勝した経験のある「Mugi」さん。今回の大会では、DAY6-7で見事2日連続の準優勝を果たしました。
プロ選手も参戦！
大会期間中、様々なプロ選手も参戦しました。
DAY6ではPONOS Sports所属のみかん坊や選手が初参加し、見事優勝。
大会でのプレイやデッキについて、みかん坊や選手本人がこちらの動画で解説しています。
さらにDAY17ではFAV gaming所属のけんつめし選手が準優勝し、その時の使用デッキの解説動画を公開しました。
その他、GameWith所属のKK19212選手がDAY21で優勝するなど、様々なプロ選手が活躍しました。
終盤で「はじめしゃちょー」さんが3日連続優勝！
クラン「No Respect」に所属する「はじめしゃちょー」さんがDAY24-26で3日連続優勝を果たしました！3日連続の優勝は30日間通してただ1人のみでした。
「はじめしゃちょー」さんは優勝の翌々日に生放送された「クラロワコロシアム」にも参戦。FAV gaming所属の焼き鳥選手と大接戦を繰り広げ、出演者を驚かせました。
独自の順位集計サイトを公開した「sep-9」さん！
クラン別・プレイヤー別で獲得トロフィー数によるランキングを見ることができるウェブサイトを作成し、30日間毎日その戦況を投稿した「sep-9」さん。
最終日には、どのプレイヤー・クランが最も多くトロフィーを獲得したか発表しました。
気になる最終結果はこちら！
クランでは「Deep swamp」が1位、プレイヤーでは同じく「Deep swamp」所属の「ティラ♪」さんが1位という結果になりました！
そして今回、ランキングを作成した「sep-9」さんに、大会を終えた感想を教えてもらいました。
「30日間毎日という事で上位を狙う方には少々大変な企画でしたが、大勢の方に喜んで頂けたようで嬉しく思っております！
いつもの大会にクラン別の集計を加えた事で仲間と声を掛け合いながら楽しめたのではないでしょうか。
先日公開された公式クラロワAPIを使用し、個人でもこの様に大規模な集計を行うことができるようになりました。また機会が有れば何か企画したいと思います！」
「sep-9」さん、そしてこの大会に参加したすべての方々、どうもありがとうございました！
これからもぜひ大会への参加や大会の主催を通して、クラロワを楽しんでくださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！