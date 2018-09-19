8月にスタートした「夏休み毎日クラロワ1000人大会」キャンペーン。クラロワ公式Twitterにて入場パスワードを毎日発表し、30日間連続で1000人大会を開催しました。

たくさんの方々に参加して頂き、早い日は1分で満員になってしまうこともありました。

今回はそんな熱気あふれる30日間の戦いを振り返っていきたいと思います！

「Mugi」さんが2日連続で準優勝！

2017年12月に開催された「ミラティブクラロワ最強決定戦」で優勝した経験のある「Mugi」さん。今回の大会では、DAY6-7で見事2日連続の準優勝を果たしました。