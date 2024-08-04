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2024年8月4日
Blog – Clash Royale

8月のゴールドフェスタ！

8月のゴールドフェスタに参加しましょう！8月5日から12日まで、ゴールド三昧の1週間をお過ごしください！3つのイベントが同時開催！アップグレードのコスト減少、追加ゴールド、マイルストーンの三本立てでお送りします！金さえあれば飛ぶバルーンも落ちるとか…

イベントの内容は以下の通りです。

バリュー・ロワイヤル！

1週間にわたり、カードのアップグレードに必要なゴールドが半分になります！

ゴールドラッシュ！

ゴールドはお好きですか？それならタワーを破壊しましょう！

アリーナレベルに応じて最大120,000ゴールドをゲットできます！

イベントで獲得できるゴールドには、1日あたりの上限があります。

  • アリーナ1～4：5,000ゴールド

  • アリーナ5～7：10,000ゴールド

  • アリーナ8～10：15,000ゴールド

  • アリーナ11以上：20,000ゴールド

マイルストーンイベント！

ゴールドを使った分だけ報酬をゲット！何も難しいことはありません！

ゴールドの消費目標と報酬内容は以下の通りです。

  • 5,000ゴールド：金の宝箱 x1

  • 10,000ゴールド：ノーマルカード（ランダム）x500

  • 20,000ゴールド：宝箱のカギ x5

  • 50,000ゴールド：レアカード（ランダム）x100

  • 100,000ゴールド：魔法の宝箱 x1

  • 200,000ゴールド：スーパーレアカード（ランダム） x50

  • 300,000ゴールド：巨大宝箱 x1

  • 450,000ゴールド：ウルトラレアワイルドカード x3

  • 600,000ゴールド：ロイヤルワイルド宝箱

  • 750,000ゴールド：ウルトラレアキング宝箱（アリーナレベルが10以下の場合はキング宝箱） x1

いざ戦場へ向かい、ゴールドをがっつり稼ぎましょう！

それでは、アリーナでお待ちしています！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム