8月のゴールドフェスタに参加しましょう！8月5日から12日まで、ゴールド三昧の1週間をお過ごしください！3つのイベントが同時開催！アップグレードのコスト減少、追加ゴールド、マイルストーンの三本立てでお送りします！金さえあれば飛ぶバルーンも落ちるとか…

イベントの内容は以下の通りです。