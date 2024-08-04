2024年8月4日
Blog – Clash Royale
8月のゴールドフェスタ！
8月のゴールドフェスタに参加しましょう！8月5日から12日まで、ゴールド三昧の1週間をお過ごしください！3つのイベントが同時開催！アップグレードのコスト減少、追加ゴールド、マイルストーンの三本立てでお送りします！金さえあれば飛ぶバルーンも落ちるとか…
イベントの内容は以下の通りです。
バリュー・ロワイヤル！
1週間にわたり、カードのアップグレードに必要なゴールドが半分になります！
ゴールドラッシュ！
ゴールドはお好きですか？それならタワーを破壊しましょう！
アリーナレベルに応じて最大120,000ゴールドをゲットできます！
イベントで獲得できるゴールドには、1日あたりの上限があります。
アリーナ1～4：5,000ゴールド
アリーナ5～7：10,000ゴールド
アリーナ8～10：15,000ゴールド
アリーナ11以上：20,000ゴールド
マイルストーンイベント！
ゴールドを使った分だけ報酬をゲット！何も難しいことはありません！
ゴールドの消費目標と報酬内容は以下の通りです。
5,000ゴールド：金の宝箱 x1
10,000ゴールド：ノーマルカード（ランダム）x500
20,000ゴールド：宝箱のカギ x5
50,000ゴールド：レアカード（ランダム）x100
100,000ゴールド：魔法の宝箱 x1
200,000ゴールド：スーパーレアカード（ランダム） x50
300,000ゴールド：巨大宝箱 x1
450,000ゴールド：ウルトラレアワイルドカード x3
600,000ゴールド：ロイヤルワイルド宝箱
750,000ゴールド：ウルトラレアキング宝箱（アリーナレベルが10以下の場合はキング宝箱） x1
いざ戦場へ向かい、ゴールドをがっつり稼ぎましょう！
それでは、アリーナでお待ちしています！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム