限界突破ウィザードのシールドは非常に高い防御力を誇っており、処理するにはコストの高い呪文を使用する必要がありました。今後はザップのような低コストの呪文でも、シールドを破壊できます。その代わり、ザップとポイズンのコンボなどでシールドもろとも簡単に撃破されることのないように、限界突破ウィザード自身のヒットポイントは増加しています。