8000最強リーグ 決勝トーナメント開催！
ライキジョーンズさん主催、「8000最強リーグ」の決勝トーナメントがいよいよ今週末（本日 & 明日）に開催されます！
・1/16（日）18:00〜 決勝トーナメント 準決勝・決勝
日本最強の選手たちが集い、チーム戦を繰り広げる本大会👑
『クラロワリーグ 世界一決定戦2021』で優勝した、むぎったん選手をはじめ、同大会に参戦したPANDORA選手、Hajime選手など、名選手が多数参加しております🔥
間違いなく熱い大会になる本大会🙌
クラロワリーグ 世界一決定戦2021の「個人戦」と異なり、「チーム戦」を楽しみたいという方はぜひご視聴ください👀
「8000最強リーグ」とは？
8000最強リーグはライキジョーンズ選手が主催する大会（※注意1）であり、見どころは日本最強の選手たちがチーム戦を繰り広げるところにあります🔥
大会名の通り、選手としての参加条件がトロフィー8000以上であり、ハイレベルな戦いが約束されている大会になります💪
大会形式や参加選手に関するより詳しい説明や解説はぜひ、
以下の記事をご覧ください👇
公式クリエイターKabutomさんによる記事:
「クラロワ | 8000最強リーグ | (1)ライキジョーンズ動く！「チーム戦リーグを復活させます」」
（※注意1）本大会はライキジョーンズ選手が主催する非公式のeSports大会であり、クラロワ公式が主催する大会ではございません。
決勝トーナメント 出場チーム
ワントリックジョーンズ
MAGNUM選手/Yutaro選手/徳島の希望 l Ryu2選手 / DUSTCELL選手
ゴブジャイと世界1位達
けんつめし選手/むぎったん選手/Hajime選手/JACK選手
おひさま
Kitassyan選手/washi選手/qwerty選手/だらけ隊選手
Juvenile
Lim l Endo選手/ふぃりったん選手/Over かずと選手/がき(●´ω`●)ら選手
TEAM PANDORA
PANDORA選手/YUYA選手/ぐりてゃん選手/RS たぁ選手
ワントリッカーズ
B-mastarくうちゃん選手/G-master しおん選手/熊本の希望 I Mako選手/soda選手
HololiveCRs
清歌;CC選手/Tekuno_CR選手/ARIMURA選手/LEDライト選手
巨スケ軍団
HANE×HANE選手/やむし選手/愛知の大猿 I Seimei選手/Janne Da Arc選手