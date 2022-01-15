「8000最強リーグ」とは？

8000最強リーグはライキジョーンズ選手が主催する大会（※注意1）であり、見どころは日本最強の選手たちがチーム戦を繰り広げるところにあります🔥





大会名の通り、選手としての参加条件がトロフィー8000以上であり、ハイレベルな戦いが約束されている大会になります💪





大会形式や参加選手に関するより詳しい説明や解説はぜひ、

以下の記事をご覧ください👇





公式クリエイターKabutomさんによる記事:

「クラロワ | 8000最強リーグ | (1)ライキジョーンズ動く！「チーム戦リーグを復活させます」」

（※注意1）本大会はライキジョーンズ選手が主催する非公式のeSports大会であり、クラロワ公式が主催する大会ではございません。