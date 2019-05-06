2019年5月6日
Blog – Clash Royale
リーグシーズンリセットとトロフィー目標についてご説明します！
シーズンリセットとは？
5月6日（月）に、トロフィー目標実装後初となるリーグシーズンが終了となりました。
リーグシーズンが終了すると、その時点で4000トロフィーを上回ったトロフィー数の50％がリセットされることになります。
4000トロフィー未満の方にはリセットは関係しません！
以前、トロフィー数の75%をリセットするとお伝えしましたが、データを鑑みた結果、これまで通り50%の方が良いと判断しました。
新しいトロフィー目標報酬を手に入れよう！（4000トロフィー以上）
次のシーズンが始まると、4000トロフィーから、リセットされたトロフィー数までの報酬を即座に手に入れることができます。
それ以降のトロフィー目標報酬も再び回収できるので、今シーズンもトロフィー目標を登りつめて報酬を手に入れましょう！
また、前シーズンのトロフィー目標報酬を回収し忘れていた方もご心配なく！全て自動的に回収されます。
4000トロフィー以上の報酬内容の変更
皆さんからのご意見や開発チーム内での話し合い、そしてデータのチェックを踏まえて、トロフィー目標の報酬内容を一部変更することにしました！
トロフィー数：4月の報酬（旧）→ 5月の報酬（新）
4150：ノーマルトレードチケット×1 → スーパーレアトレードチケット×1
4450：レアトレードチケット×1 → スーパーレアカード（ランダム）×5
4800：スーパーレアトレードチケット×1 → ウルトラレアトレードチケット×1
4900：ライトニング宝箱 → スーパーレア宝箱
5150：ウルトラレアトレードチケット×1 → レアカード（ランダム）×50
5800：ノーマルトレードチケット×1 → スーパーレアカード（ランダム）×10
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