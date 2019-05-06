5月6日（月）に、トロフィー目標実装後初となるリーグシーズンが終了となりました。

リーグシーズンが終了すると、その時点で4000トロフィーを上回ったトロフィー数の50％がリセットされることになります。

4000トロフィー未満の方にはリセットは関係しません！

以前、トロフィー数の75%をリセットするとお伝えしましたが、データを鑑みた結果、これまで通り50%の方が良いと判断しました。