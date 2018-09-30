2018年9月30日
Blog – Clash Royale
【クラロワあるある川柳】五七五でクラロワのあるあるを教えてください！傑作６選
先日、Twitterで「#クラロワあるある川柳」を募集しました。
今回は、皆さんから寄せられた回答の中から、特に秀逸だったものをいくつかご紹介します！
クラロワの「あるある」を教えてください！
クランメンバーに見守られながら、プレッシャーで高鳴る鼓動を抑えて決戦バトル臨む....なんてこと、よくあるのではないでしょうか？
減るまで待つスタイル、あると思います。
もう来ないで....でも来るんだろうな....来た....。
こちらも皆さん、「あるある」なことではないでしょうか！
夜9時というのがまたどの宝箱を開けるか、悩ましいタイミングですね。
悪気はないんです。
彼は体が頑丈なのでちょっとやそっとの攻撃はものともせずタワーにやってきます。
そのマイペースな表情は、彼のチャーミングなポイントでもあるのです。
栄光をかけて激闘が繰り広げられるアリーナにも、日々皆さんの歴史が刻まれていることでしょう。
最後はこちらの作品！
3分を超えたら、麺は伸びてしまうのでご注意を。
たくさんのご回答、ありがとうございました！
以上、中の人の独断と偏見で選んだ、秀逸な作品6選でした！
たくさんの楽しい回答をありがとうございました。
回答していただいた方の中から抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントさせていただきますので、どうぞお楽しみに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！