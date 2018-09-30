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2018年9月30日
Blog – Clash Royale

【クラロワあるある川柳】五七五でクラロワのあるあるを教えてください！傑作６選

先日、Twitterで「#クラロワあるある川柳」を募集しました。

今回は、皆さんから寄せられた回答の中から、特に秀逸だったものをいくつかご紹介します！

クラロワの「あるある」を教えてください！

クランメンバーに見守られながら、プレッシャーで高鳴る鼓動を抑えて決戦バトル臨む....なんてこと、よくあるのではないでしょうか？

減るまで待つスタイル、あると思います。

もう来ないで....でも来るんだろうな....来た....。

こちらも皆さん、「あるある」なことではないでしょうか！

夜9時というのがまたどの宝箱を開けるか、悩ましいタイミングですね。

悪気はないんです。

彼は体が頑丈なのでちょっとやそっとの攻撃はものともせずタワーにやってきます。

そのマイペースな表情は、彼のチャーミングなポイントでもあるのです。

栄光をかけて激闘が繰り広げられるアリーナにも、日々皆さんの歴史が刻まれていることでしょう。

最後はこちらの作品！

3分を超えたら、麺は伸びてしまうのでご注意を。

たくさんのご回答、ありがとうございました！

以上、中の人の独断と偏見で選んだ、秀逸な作品6選でした！

たくさんの楽しい回答をありがとうございました。

回答していただいた方の中から抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントさせていただきますので、どうぞお楽しみに！

それでは、アリーナでお会いしましょう！