【Mirrativ】読書の秋？食欲の秋？いえ、「クラロワの秋」がやってきます！
スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。現在実施中の【クラロワxエモモコラボアイテムを手に入れよう！】では、クラロワコラボアイテムのプレゼントキャンペーンを行っています。
今回はさらに、「Mirrativ」でクラロワを配信することで、抽選でエメラルドをゲットできる「クラロワの秋」キャンペーンが開催されます！
【クラロワxエモモコラボアイテムを手に入れよう！】と合わせて参加できるので、コラボアイテムとエメラルドをダブルでゲットできるチャンスです。
Mirrativ公式「クラロワの秋」キャンペーンページはこちら
特典
期間中にクラロワ配信を行った
「まいにち配信者」
の中から抽選で10名様にエメラルドをプレゼント！
期間中の
クラロワ配信の総配信数
と同じ量のエメラルドを、10名様で山分け！
参加方法
期間中、
「まいにち配信者」
のになった状態で
クラロワ配信
をすることで応募完了。
クラロワ配信は一度しただけでも応募完了となります！
エモモキャンペーンも忘れずに！
現在開催されている【クラロワ×エモモコラボアイテムを手に入れよう！】キャンペーンでコラボアイテムのコンプリートを目指しつつ、大量のエメラルドもゲットできてしまうかもしれない？！これは大チャンスですね！
この機会に、「Mirrativ」でクラロワを配信してみましょう！
キャンペーン期間について
2018年10月3日(水)〜10月31日(水) 23:59
ミラティブで配信するには
iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。
アプリのダウンロードはこちら
iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu
Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr
Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！