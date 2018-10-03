現在開催されている【クラロワ×エモモコラボアイテムを手に入れよう！】キャンペーンでコラボアイテムのコンプリートを目指しつつ、大量のエメラルドもゲットできてしまうかもしれない？！これは大チャンスですね！



この機会に、「Mirrativ」でクラロワを配信してみましょう！



キャンペーン期間について

2018年10月3日(水)〜10月31日(水) 23:59

ミラティブで配信するには

iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。

アプリのダウンロードはこちら

iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu

Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr

Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

Mirrativ公式「クラロワの秋」キャンペーンページ

