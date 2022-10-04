エリクサーコスト：👇7→6

生成速度：👇11秒→15秒

生成数 ☝️ 2体→3体

稼働時間：👇40秒→30秒

破壊時生成：👇2体→1体

バーバリアン総生成数：👇10体→8体

もはやバーバリアンの小屋ほど、「最悪」の2文字が似合うカードもないでしょう。今は亡きヒールの呪文に匹敵するレベルです！

いわゆる小屋小屋デッキ(バーバリアンの小屋、ゴブリンの小屋、オーブン、墓石）は防衛主体で、ゲームのおもしろさを損なわせています。とはいえ、このカードを見放してしまうのはもったいない… バーバリアンをスピリットにするのも論外ですしね！



本調整は、バーバリアンの小屋の防衛性能を下げるとともに、盤面に残り続けた時の潜在的な攻撃性能を上げることで、より積極的なプレイを奨励することを目的としています。