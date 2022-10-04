2022年10月のバランス調整
今回のバランス調整は10月4日のメンテナンス後に実装される予定です！
カード一覧
ゴブリンギャング☝️
エリクサーゴーレム☝️
大砲👇
60式 ムート👇
ロイヤルホグ👇
マイティディガー👇
迫撃砲👇
バーバリアンの小屋🔄
それぞれの変更点とその理由を、以下からご覧ください！
ゴブリンギャング
槍ゴブリンの数：☝️2体→3体
一時はアリーナで名をはせていたゴブリンギャングでしたが、その後の弱体化もあり、しばらく鳴りを潜めていました。そこで、かつての栄光を取り戻せるよう、3体目の槍ゴブリンを5年ぶりにギャングへと復帰させます！
エリクサーゴーレム
攻撃速度：
☝️全形態で+15％
先日リワークが行われたエリクサーゴーレムですが、まだ若干のパワーアップが必要なようです。全3形態（エリクサーゴーレム、小型エリクサーゴーレム、エリクサースライム）の攻撃速度の上昇により、今後はタワー到達時にさらなる脅威となるでしょう。
大砲
ヒットポイント：👇-8％
60式 ムート
ヒットポイント（車輪破壊後）：👇-8％
コストの割に高い耐久性を誇る大砲は、現時点で最も人気のある建物の一つですが、他の防衛カードにもスポットライトを浴びせてあげる必要があります。そこで、ヒットポイントを減少させて少し強度を下げることにしました。
この変更は60式 ムートの車輪破壊後にも適用されます。
ロイヤルホグ
初撃速度：👇-60％
ホグたちが大暴れしています！この子ブタたちによるクラウンタワーへの侵攻を防ぐには、完璧な迎撃がほぼ毎回必要となり、それゆえ強力なカードとして環境を席巻していました。そこで初撃速度を減少させ、防衛ユニットやクラウンタワーがもう少し余裕をもって対処できるように調整します。
マイティディガー
ヒットポイント：👇-8％
マイティディガーは、ついにアリーナでの地位を確立しました。しかし、少し強くなりすぎてしまったのも事実です。ある日、どうするものかとマイティの口ひげを切っていたところ、ヒットポイントまでをも削ぎ落とすことに成功しました。
迫撃砲
ヒットポイント：👇-7％
迫撃砲は、スケルトンキングとのコンビネーションのおかげで、ここ数カ月の間にさまざまなデッキに組み込まれる強力なカードに変貌しています。今回はヒットポイントを減少させたので、活躍できる時間が短くなるとともに、破壊しやすくなるでしょう。
バーバリアンの小屋
エリクサーコスト：👇7→6
生成速度：👇11秒→15秒
生成数☝️2体→3体
稼働時間：👇40秒→30秒
破壊時生成：👇2体→1体
バーバリアン総生成数：👇10体→8体
もはやバーバリアンの小屋ほど、「最悪」の2文字が似合うカードもないでしょう。今は亡きヒールの呪文に匹敵するレベルです！
いわゆる小屋小屋デッキ(バーバリアンの小屋、ゴブリンの小屋、オーブン、墓石）は防衛主体で、ゲームのおもしろさを損なわせています。とはいえ、このカードを見放してしまうのはもったいない… バーバリアンをスピリットにするのも論外ですしね！
本調整は、バーバリアンの小屋の防衛性能を下げるとともに、盤面に残り続けた時の潜在的な攻撃性能を上げることで、より積極的なプレイを奨励することを目的としています。