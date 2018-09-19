スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。その「Mirrativ」でクラロワの配信している皆さんに朗報です！



期間中、タイトルに「#ビギロワ」もしくは「#美技ロワ」をつけて配信すると抽選で20名様に500エメラルドをプレゼントする、「魅せろ！ビギナーロワイヤル〜美技ロワ〜」キャンペーンが実施されます。

さらに、「#美技ロワ」をつけて配信した方の中で同時視聴者数が最も多かった10人の方にはMirrativ内で「美技ロワリボン」を贈呈されるとのこと。たくさんの美技を見せて、視聴者の注目を集めた証になりますね！

「魅せろ！ビギナーロワイヤル〜美技ロワ〜」キャンペーンの詳細はこちらからどうぞ！

ハッシュタグの選び方

カードやデッキの上手な使い方やコツを視聴者から教えてもらいたい方は 「#ビギロワ」

カードやデッキの上手な使い方やコツを視聴者に教えてあげたい方は 「#美技ロワ」

をつけて配信してください！

キャンペーン期間について

2018年9月18日(火)〜9月26日(水) 23:59

ミラティブで配信するには

iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。

アプリのダウンロードはこちら

iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu

Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr

Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。

配信を見る方にとっても、ハッシュタグで検索すればコツを教えられる配信・コツを教わることができる配信を見つけやすくなりますね。

まだ配信を行ったことがない方も、この機会に配信を行ってみてはいかがでしょうか？

それでは、アリーナでお会いしましょう！

Mirrativ公式キャンペーンページ