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2020年7月31日
Blog – Clash Royale

⚔️知っておきたいこと⚔️ (クラン対戦2について)

クラン対戦2について

すでに告知した通り、8月の次回アップデートではクラン対戦2が実装されます！

詳細を動画ではなく文章で読みたい方は、ここで最新ニュースをチェックできます！

クラン対戦が大幅に改良され、クラン対戦2となって生まれ変わります。もちろん、快適性の向上など多くの変更も加わっております。

動画でも一部お伝えしましたが、この記事では、クラッシュ・ロワイヤルに近日実装されるクラン対戦2に関して、主な変更点をいくつかご紹介します！

クラン対戦2公開動画を見る！

新登場：リバーレース

準備日と戦闘日が廃止され、リバーレースという新たな形式に変更されます。

各クランはそれぞれクランボートを所有し、このボートを使ってリバーレースで争います。クランがリバーレースで前進するには、リバータスクを完了して名声を上げてください。

リバーレースでは、全体を通して同じクランと何度も対戦するため、相手の傾向を存分に把握できますよ！クランは、リバーを前進しながら他のクランボートを攻撃できます。

クラン対戦2のシーズン

クラン対戦2のシーズンは、対戦ゲートで仕切られた複数のリバーレースで構成されています。

最も高い名声を得て、対戦ゲートに最初に到達したクランが、最大の報酬を獲得します。次のリバーレースが始まると、クランは再びリバーを進むことができます。

すべてのリバーレースを完了すると、クランはクラン対戦コロシアムに入場し、さらなる報酬と栄光をかけて、他のクランとクラン対戦リーグでバトルします。

新登場：クラン対戦デッキ

準備日が廃止されたため、プレイヤーは自分のカードコレクションの中から4つの異なるクラン対戦デッキを組むことになります。

  • 4つのクラン対戦デッキは、合計32種類のカードで構成されます（1つのデッキで使用したカードは、他のデッキでは使えません）

  • クラン対戦デッキを使用してリバータスクを完了します

  • 一度使用したクラン対戦デッキは、再び使えるようになるまでグローバルクールダウンが発生します

クラン対戦デッキには、自分が所有しているカードのレベルが適用されます。様々なカードを試して、4種類のデッキを使いこなしましょう！

新登場：リバータスク

リバータスクを完了すると、クランの名声が上がり、プレイヤーは報酬を獲得できます。

名声が上がるほど、仲間は新たなファンや勝利の喜びを力にして、リバーのクランボートを早く進めることができます。

下記のリバータスクを完了するには、それぞれクラン対戦デッキが必要です。

  • ボートバトル

  • デュエル

  • 1対1

  • トレーナー

  • 造船所

クラン対戦2が進行して規模が拡大すれば、リバータスクがさらに追加されます。

新登場：ゲームモード

デュエル

  • 3本勝負（2ゲーム先取制）

  • 最も多くの報酬を獲得できます

  • デュエルにはクラン対戦デッキが最低3組必要です

デュエルでは4種類のデッキを使用して、他のプレイヤーと3本勝負（2ゲーム先取で勝利）を行います。

デュエルは、自分のスキルを試すにはうってつけのモードです。勝利するためには、一戦ごとに相手のデッキについて理解を深めなければなりません。相手の使用したカードとまだ使用していないカードをしっかりと把握しましょう！

ボートバトル

  • プレイヤー対コンピューターのゲームモード

  • 敵のクランボートを攻撃して、自分のクランボートを守りましょう

  • クランメンバーは、自分のカードコレクションを使用してボート防衛設備を設置します

  • 敵のクランボートにダメージを与えると、リバーでの前進を阻止できます

  • 敵クランの名声を奪い、自分のクランボートを前進させましょう

  • 攻撃にはクラン対戦デッキが1組必要です

新登場：旅商人

クラッシュ・オブ・クランのプレイヤーには顔なじみの旅商人が、リバーレースに参加しているクランに、毎日違うカードを持ってきます。これらのカードは週を通してその都度入れ替わり、中には特別なトレードも登場します。

クラン内でのトレードは引き続き可能です！

旅商人が登場したことで、クラン内でのトレードとは別に、トレードチケットを使用して必要なカードを入手できるようになりました。

新登場：報酬

リバーレースで前進すればするほど、クランの報酬と自身の報酬をたくさん獲得できます。

リバーレースを完了するたびに、クラン内で報酬が分配されます（クランに少しでも貢献していれば報酬を獲得できます）。

前のクラン宝箱と同じように、獲得した大量の報酬は、貢献したすべてのクランメンバーに分配されます。

実装予定日

クラン対戦2は、2020年8月に実装されます。

本アップデートの実装日は、シーズン14開始日（8月3日）とは異なりますが、シーズン中は準備段階として様々なチャレンジが登場するので、報酬を獲得しながら同月のアップデートに備えることができますよ！

8月中は、クラン対戦2に関する動画やブログの記事が随時追加されるので、どうぞお見逃しなく！