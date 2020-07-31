すでに告知した通り、8月の次回アップデートではクラン対戦2が実装されます！

詳細を動画ではなく文章で読みたい方は、ここで最新ニュースをチェックできます！

クラン対戦が大幅に改良され、クラン対戦2となって生まれ変わります。もちろん、快適性の向上など多くの変更も加わっております。

動画でも一部お伝えしましたが、この記事では、クラッシュ・ロワイヤルに近日実装されるクラン対戦2に関して、主な変更点をいくつかご紹介します！