⚔️知っておきたいこと⚔️ (クラン対戦2について)
クラン対戦2について
すでに告知した通り、8月の次回アップデートではクラン対戦2が実装されます！
詳細を動画ではなく文章で読みたい方は、ここで最新ニュースをチェックできます！
クラン対戦が大幅に改良され、クラン対戦2となって生まれ変わります。もちろん、快適性の向上など多くの変更も加わっております。
動画でも一部お伝えしましたが、この記事では、クラッシュ・ロワイヤルに近日実装されるクラン対戦2に関して、主な変更点をいくつかご紹介します！
新登場：リバーレース
準備日と戦闘日が廃止され、リバーレースという新たな形式に変更されます。
各クランはそれぞれクランボートを所有し、このボートを使ってリバーレースで争います。クランがリバーレースで前進するには、リバータスクを完了して名声を上げてください。
リバーレースでは、全体を通して同じクランと何度も対戦するため、相手の傾向を存分に把握できますよ！クランは、リバーを前進しながら他のクランボートを攻撃できます。
クラン対戦2のシーズン
クラン対戦2のシーズンは、対戦ゲートで仕切られた複数のリバーレースで構成されています。
最も高い名声を得て、対戦ゲートに最初に到達したクランが、最大の報酬を獲得します。次のリバーレースが始まると、クランは再びリバーを進むことができます。
すべてのリバーレースを完了すると、クランはクラン対戦コロシアムに入場し、さらなる報酬と栄光をかけて、他のクランとクラン対戦リーグでバトルします。
新登場：クラン対戦デッキ
準備日が廃止されたため、プレイヤーは自分のカードコレクションの中から4つの異なるクラン対戦デッキを組むことになります。
4つのクラン対戦デッキは、合計32種類のカードで構成されます（1つのデッキで使用したカードは、他のデッキでは使えません）
クラン対戦デッキを使用してリバータスクを完了します
一度使用したクラン対戦デッキは、再び使えるようになるまでグローバルクールダウンが発生します
クラン対戦デッキには、自分が所有しているカードのレベルが適用されます。様々なカードを試して、4種類のデッキを使いこなしましょう！
新登場：リバータスク
リバータスクを完了すると、クランの名声が上がり、プレイヤーは報酬を獲得できます。
名声が上がるほど、仲間は新たなファンや勝利の喜びを力にして、リバーのクランボートを早く進めることができます。
下記のリバータスクを完了するには、それぞれクラン対戦デッキが必要です。
ボートバトル
デュエル
1対1
トレーナー
造船所
クラン対戦2が進行して規模が拡大すれば、リバータスクがさらに追加されます。
新登場：ゲームモード
デュエル
3本勝負（2ゲーム先取制）
最も多くの報酬を獲得できます
デュエルにはクラン対戦デッキが最低3組必要です
デュエルでは4種類のデッキを使用して、他のプレイヤーと3本勝負（2ゲーム先取で勝利）を行います。
デュエルは、自分のスキルを試すにはうってつけのモードです。勝利するためには、一戦ごとに相手のデッキについて理解を深めなければなりません。相手の使用したカードとまだ使用していないカードをしっかりと把握しましょう！
ボートバトル
プレイヤー対コンピューターのゲームモード
敵のクランボートを攻撃して、自分のクランボートを守りましょう
クランメンバーは、自分のカードコレクションを使用してボート防衛設備を設置します
敵のクランボートにダメージを与えると、リバーでの前進を阻止できます
敵クランの名声を奪い、自分のクランボートを前進させましょう
攻撃にはクラン対戦デッキが1組必要です
新登場：旅商人
クラッシュ・オブ・クランのプレイヤーには顔なじみの旅商人が、リバーレースに参加しているクランに、毎日違うカードを持ってきます。これらのカードは週を通してその都度入れ替わり、中には特別なトレードも登場します。
クラン内でのトレードは引き続き可能です！
旅商人が登場したことで、クラン内でのトレードとは別に、トレードチケットを使用して必要なカードを入手できるようになりました。
新登場：報酬
リバーレースで前進すればするほど、クランの報酬と自身の報酬をたくさん獲得できます。
リバーレースを完了するたびに、クラン内で報酬が分配されます（クランに少しでも貢献していれば報酬を獲得できます）。
前のクラン宝箱と同じように、獲得した大量の報酬は、貢献したすべてのクランメンバーに分配されます。
実装予定日
クラン対戦2は、2020年8月に実装されます。
本アップデートの実装日は、シーズン14開始日（8月3日）とは異なりますが、シーズン中は準備段階として様々なチャレンジが登場するので、報酬を獲得しながら同月のアップデートに備えることができますよ！
8月中は、クラン対戦2に関する動画やブログの記事が随時追加されるので、どうぞお見逃しなく！