シーズンの刷新

最大の目標は、ゲームを進める新しい方法を追加して、各シーズンをさらに楽しんでいただけるようにすることです。

クラロワパスの改良



クラロワパスを改良して、一段階上の楽しさをお届けします！デザインの変更や、プレイヤーごとに異なるオプションなども検討中です。報酬も全体的に増えますよ！





「イベント」タブの改良



シーズン刷新の一貫として、イベントタブ（チャレンジをプレイするタブ）にも手を加える予定です。チャレンジの報酬を上げて、より魅力的で実用的な内容にしたいと思っています。

また、コミュニティ内で人気が上がったゲームモードを、一時的な流行に留めることなく、常設化することも検討しています。スーパーマジックアーチャーをいつでも使える時代が、すぐそこまで来ているかもしれませんよ！







シーズン通貨＆シーズンショップ



「通貨」と「ショップ」という言葉を見ると、怪訝な顔をする方もいることでしょう。



しかし、そんな方も笑顔になる素敵な構想を披露します！



イベントの報酬が少ないというご意見を、これまで多数いただいておりました。



そこで、チャレンジから獲得できる「シーズン通貨」という新アイテムを追加したいと考えています。シーズン通貨は、「シーズンショップ」でアイテムを購入する際に使用できます。



8勝した際の報酬も金の宝箱ではなくなり、プレイを進める方法が広がります！