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2023年2月10日
Blog – Clash Royale

2023年のロードマップ！

年が明けてからしばらく経ってしまいましたが、今回は特に2023年の上半期に実装を予定しているコンテンツをご紹介します。

近日実装を予定しているコンテンツ：

シーズンの刷新

最大の目標は、ゲームを進める新しい方法を追加して、各シーズンをさらに楽しんでいただけるようにすることです。

  • クラロワパスの改良

クラロワパスを改良して、一段階上の楽しさをお届けします！デザインの変更や、プレイヤーごとに異なるオプションなども検討中です。報酬も全体的に増えますよ！


  • 「イベント」タブの改良

シーズン刷新の一貫として、イベントタブ（チャレンジをプレイするタブ）にも手を加える予定です。チャレンジの報酬を上げて、より魅力的で実用的な内容にしたいと思っています。

また、コミュニティ内で人気が上がったゲームモードを、一時的な流行に留めることなく、常設化することも検討しています。スーパーマジックアーチャーをいつでも使える時代が、すぐそこまで来ているかもしれませんよ！


  • シーズン通貨＆シーズンショップ

「通貨」と「ショップ」という言葉を見ると、怪訝な顔をする方もいることでしょう。

しかし、そんな方も笑顔になる素敵な構想を披露します！

イベントの報酬が少ないというご意見を、これまで多数いただいておりました。

そこで、チャレンジから獲得できる「シーズン通貨」という新アイテムを追加したいと考えています。シーズン通貨は、「シーズンショップ」でアイテムを購入する際に使用できます。

8勝した際の報酬も金の宝箱ではなくなり、プレイを進める方法が広がります！

最後にもう一つ、開発中の内容をご紹介します。

  • ゲームプレイの改革

ゲームプレイの改革は、私たちが最も力を入れている部分で、皆さんにも早く体験していただきたいのですが、まだ肝心の内容をお伝えするわけにはいきません。

ただ、ゲームの深みが増すことは間違いないでしょう。自分の好きなカードが新たな力に目覚めるのです。

この変更は、カードレベルの上限を15に引き上げる際に行う予定ですが、多くのカードに影響が出ることが予想されます。

これで以上です！

… と言いたいところですが、2023年に実装したいコンテンツは、まだまだたくさんあります。ただ、少なくとも上半期の内容は網羅することができました。

なお、本記事で紹介したコンテンツは、まだ開発の初期段階にあるため、今後変更される可能性があります。

素敵なアイデアやご意見がございましたら、弊社の公式SNSチャンネルまでお寄せください。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム