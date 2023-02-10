2023年のロードマップ！
年が明けてからしばらく経ってしまいましたが、今回は特に2023年の上半期に実装を予定しているコンテンツをご紹介します。
近日実装を予定しているコンテンツ：
シーズンの刷新
最大の目標は、ゲームを進める新しい方法を追加して、各シーズンをさらに楽しんでいただけるようにすることです。
クラロワパスの改良
クラロワパスを改良して、一段階上の楽しさをお届けします！デザインの変更や、プレイヤーごとに異なるオプションなども検討中です。報酬も全体的に増えますよ！
「イベント」タブの改良
シーズン刷新の一貫として、イベントタブ（チャレンジをプレイするタブ）にも手を加える予定です。チャレンジの報酬を上げて、より魅力的で実用的な内容にしたいと思っています。
また、コミュニティ内で人気が上がったゲームモードを、一時的な流行に留めることなく、常設化することも検討しています。スーパーマジックアーチャーをいつでも使える時代が、すぐそこまで来ているかもしれませんよ！
シーズン通貨＆シーズンショップ
「通貨」と「ショップ」という言葉を見ると、怪訝な顔をする方もいることでしょう。
しかし、そんな方も笑顔になる素敵な構想を披露します！
イベントの報酬が少ないというご意見を、これまで多数いただいておりました。
そこで、チャレンジから獲得できる「シーズン通貨」という新アイテムを追加したいと考えています。シーズン通貨は、「シーズンショップ」でアイテムを購入する際に使用できます。
8勝した際の報酬も金の宝箱ではなくなり、プレイを進める方法が広がります！
最後にもう一つ、開発中の内容をご紹介します。
ゲームプレイの改革
ゲームプレイの改革は、私たちが最も力を入れている部分で、皆さんにも早く体験していただきたいのですが、まだ肝心の内容をお伝えするわけにはいきません。
ただ、ゲームの深みが増すことは間違いないでしょう。自分の好きなカードが新たな力に目覚めるのです。
この変更は、カードレベルの上限を15に引き上げる際に行う予定ですが、多くのカードに影響が出ることが予想されます。
これで以上です！
… と言いたいところですが、2023年に実装したいコンテンツは、まだまだたくさんあります。ただ、少なくとも上半期の内容は網羅することができました。
なお、本記事で紹介したコンテンツは、まだ開発の初期段階にあるため、今後変更される可能性があります。
素敵なアイデアやご意見がございましたら、弊社の公式SNSチャンネルまでお寄せください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム