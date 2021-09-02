チームは現在、次のアップデートの実装に向けて日々開発に取り組んでいます👨‍💻💦



前回のアップデートでは、クラロワを始めたばかりのプレイヤーから中級者に焦点を当て、ゲームをスムーズに進めるためのサポート要素を追加しました。



魔法アイテムやゴールドなどの増加によりゲームを進めやすくなった一方で、長年プレイしてくれているあなたには少し物足りないアップデートになったのかもと思っています。



今回のアップデートでは、上級者向けにコンテンツを追加し、ゲームプレイを一新したいと考えています💪



それにはバランスや機能を含めた細かい調整が必要なため、実装までもうしばらくおまたせすると思いますが、、最高のプレイ体験をお届けするために全力を尽くしているところです。



私たちも、皆さんにお届けできる日が待ち遠しくてたまりません！



アップデートまでの間もゲームを楽しんでいただけるよう、新コンテンツをご用意しました。ぜひお楽しみください😉