アップデートについてのお知らせ！
皆さん、こんにちは！
今日はクラッシュ・ロワイヤル開発チームの現在取り組みをご紹介します。
耳寄りな情報になっていますので、ぜひご一読ください！
開発状況
チームは現在、次のアップデートの実装に向けて日々開発に取り組んでいます👨💻💦
前回のアップデートでは、クラロワを始めたばかりのプレイヤーから中級者に焦点を当て、ゲームをスムーズに進めるためのサポート要素を追加しました。
魔法アイテムやゴールドなどの増加によりゲームを進めやすくなった一方で、長年プレイしてくれているあなたには少し物足りないアップデートになったのかもと思っています。
今回のアップデートでは、上級者向けにコンテンツを追加し、ゲームプレイを一新したいと考えています💪
それにはバランスや機能を含めた細かい調整が必要なため、実装までもうしばらくおまたせすると思いますが、、最高のプレイ体験をお届けするために全力を尽くしているところです。
私たちも、皆さんにお届けできる日が待ち遠しくてたまりません！
アップデートまでの間もゲームを楽しんでいただけるよう、新コンテンツをご用意しました。ぜひお楽しみください😉
✨新シーズン
9月6日より新たなシーズンが始まります！
豪華な報酬はもちろんのこと、新たなアリーナも登場します。
「ファルチェのキッチン」へようこそ！
📝バランス調整
今回はプレイ環境にテコ入れをするため、いくつかバランス調整を行います。
変更になる内容は、9月6日に予定されているメンテナンス後ゲームに反映されます。
明日全貌が公開されますので、忘れずにチェックしてくださいね！
🎉パーティーモードの投票
強化カードのアンケートに、たくさんの投票をありがとうございました！
たくさんのプレイヤーに参加していただいたことを受け、今回はパーティーモードで投票を行いたいと思います。
1ヶ月の間、毎週3つの選択肢から好きなものを1つ選んでください🎴
投票の対象となるカテゴリーは以下の通りです。
9月3日 ：従来の1対1モード
9月10日 ：ユニット召喚モード
9月17日 ：1対1の奪取モード
9月24日 ：協力バトルモード
投票結果がどうなるのか、私たちも非常に楽しみにしています！
📖その他
執行人ファルチェドラフト、クラロワダッシュメガ、トリプルドラフト、サドンデスなど、様々なチャレンジが登場します⚔クリアして報酬を手に入れましょう！
また、9月11日にはシーズン初のグローバル大会が開催されるほか、9月24日からはダブルエリクサーグローバル大会も予定しています🧪
ショップにもお得なセール品をたくさん用意したので、この機会にアップグレードしちゃいましょう🔝