2018年7月14日
Blog – Clash Royale
【クラロワリーグ アジア】ファイナルはなんと日本チーム同士がバトル！
7月15日（日）17時、ついに「クラロワリーグ アジア」1stシーズンの「ファイナル」が始まります。
これまでの試合結果はこちら！
「ワイルドカード トーナメント」から勝ち上がってきたPONOS Sportsが、先日行われた「プレイオフ」でも韓国のKING-ZONE DragonXに勝利し、「ファイナル」へと進出。
その結果、なんとこの「ファイナル」では、PONOS SportsとGameWithの日本チーム同士が戦うことになりました！
韓国、東南アジアとの頂上決戦も燃えますが、この日本チーム同士の頂上決戦は、さらに熱いバトルとなりそうです。
【スケジュール】
■ファイナル 7月15日（日）17:00〜
※日本時間表記
こちらの生放送を見届ける前に、「クラロワリーグ アジア」ドキュメンタリーの#02となる「海外遠征編」もぜひチェックしてみてくださいね。
PONOS SportsとGameWith、果たしてどちらが勝利するのか！？
決定的瞬間を見逃さないよう、「クラロワリーグ アジア」のYouTubeチャンネルを登録してお待ちください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！