

「ワイルドカード トーナメント」から勝ち上がってきたPONOS Sportsが、先日行われた「プレイオフ」でも韓国のKING-ZONE DragonXに勝利し、「ファイナル」へと進出。



その結果、なんとこの「ファイナル」では、PONOS SportsとGameWithの日本チーム同士が戦うことになりました！



韓国、東南アジアとの頂上決戦も燃えますが、この日本チーム同士の頂上決戦は、さらに熱いバトルとなりそうです。





【スケジュール】

■ファイナル 7月15日（日）17:00〜

※日本時間表記



こちらの生放送を見届ける前に、「クラロワリーグ アジア」ドキュメンタリーの#02となる「海外遠征編」もぜひチェックしてみてくださいね。

