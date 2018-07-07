

PONOS Sportsは「プレイオフ」で韓国の強豪チームを相手に勝利することができるのか？そして「ファイナル」ではどんな熱いドラマが繰り広げられるのか？



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そして、「クラロワリーグ アジア」ドキュメンタリーの#01となる「リーグ開幕編」が公開されましたので、こちらもぜひチェックしてみてください。