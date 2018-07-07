2018年7月7日
Blog – Clash Royale
【クラロワリーグ アジア】PONOS Sports、「プレイオフ」で勝利なるか！？
「ワイルドカード トーナメント」、「セミプレイオフ」が終わり、ついに残るは「プレイオフ」、「ファイナル」のみとなった「クラロワリーグ アジア」1stシーズン。
「プレイオフ」では、日本のPONOS Sportsと韓国のKING-ZONE DragonXが戦い、「ファイナル」では、プレイオフの勝利チームと日本のGameWithが戦って優勝チームを決定します。
【スケジュール】
■プレイオフ 7月7日（土）19:00〜
■ファイナル 7月15日（日）17:00〜
※いずれも日本時間表記
PONOS Sportsは「プレイオフ」で韓国の強豪チームを相手に勝利することができるのか？そして「ファイナル」ではどんな熱いドラマが繰り広げられるのか？
クラロワリーグ アジアのYouTubeチャンネルを登録して生放送を見届けましょう！
そして、「クラロワリーグ アジア」ドキュメンタリーの#01となる「リーグ開幕編」が公開されましたので、こちらもぜひチェックしてみてください。
嬉し涙と悔し涙が隣り合わせに存在する、それが勝負の世界。
日本チームが嬉し涙を流すことができるよう、応援のほど、よろしくお願いします！
それでは、アリーナでお会いしましょう！